Mette-Marit de Noruega se sincera en su nuevo libro

Mette-Marit de Noruega tiene un nuevo proyecto que le ilumina la mirada. Y es que afronta su enfermedad (una fibrosis pulmonar) con optimismo y nuevas ilusiones, como la que está a punto de ver la luz hoy mismo: un libro, editado por la propia Princesa y el autor Geir Gulliksen, en el que 12 escritores analizan qué significa ser noruego. La obra, titulada Patria y otras historias, incluye una entrevista a la esposa del príncipe Haakon, realizada por Gulliksen en la que, entre otras cuestiones, aborda sus difíciles comienzos como Princesa.

“Todavía existe mucha rebeldía en mí. No desempeño mi papel de la forma que muchos esperan que lo haga. Más bien, al contrario, creo”, confiesa la princesa heredera Mette-Marit durante su conversación. El divorcio de sus padres cuando tenía 11 años y los problemas con el alcohol de su padre fueron el detonante de su rebeldía de joven: “Crecí en una familia feliz solo de cara a la galería. Todos los que vivíamos en casa sabíamos la realidad, pero así es como nos mostrábamos. Hoy, puedo decir que me alegro de haber vivido esa experiencia después de todo, pero cuando era joven y las cosas no nos iban bien me sentía terriblemente furiosa”.

Expresaba aquella rabia con algunas fechorías. En tercero de secundaria se afeitó todo el pelo, por ejemplo. “Pasé por una fase en la que sentía tanto dolor dentro de mí como podía, y salió al exterior con ira y tristeza. Hasta que viajé a Australia, había sido la joven más concienzuda del mundo, pero llego un punto en el que no podía hacer más, al menos no podía cumplir con las expectativas que otros tenían para mí. Siempre he sabido que no soy buena con las expectativas. Cuando la gente tiene demasiadas expectativas para mí, entonces...”, declara la princesa Mette-Marit.

Cuando Geir Gulliksen irrumpe señalándole que tiene un trabajo bastante exigente en tal caso, la Princesa reconoce no sentirse otra vez a la altura de las expectativas: “Bueno, los primeros diez años intenté ser como pensé que debería ser una princesa heredera. Pero ahora ya no estoy demasiado preocupada por eso. Es importante vivir una vida que pueda defender y ser yo misma”.

No era la candidata ideal para convertirse en Princesa y, llegado el día, en Reina de los noruegos. Mette-Marit Tjessem, con un pasado disoluto y un hijo de soltera, Marius Borg, no cumplía en absoluto con el clásico perfil. Recibió numerosas críticas, pero la Princesa se disculpó públcamente y logró cambiar con el tiempo la opinión sobre ella. Aquellos que no vieron con buenos ojos el compromiso del príncipe Haakon con aquella cenicienta del siglo XXI y su posterior boda años después no tuvieron más remedio que rendirse a las evidencias: había hecho suyo el cargo.

Para esta y otras crisis, la literatura se convirtió en su tabla de salvación: “Ha sido una forma de rescate. Ha sido vital para interpretar mis propias experiencias, y seguirá existiendo hasta que deje de leer. La literatura tiene una forma de purificación en sí misma”, cuenta la princesa Mette-Marit a la publicación VG. Este libro no es solo un libro, es reflejo de la Princesa. Los autores han sido especialmente seleccionados por ella y por Gulliksen: Marit Eikemo, Tomas Espedal, Helga Flatland, Vigdis Hjorth, Siri Hustvedt, Karl Ove Knausgård, Wencke L. Fugelli Muhleisen, Agnes Ravatn, Maria Navarro Skaranger, Dag Solstad, Ole Robert Sunde y Demian Vitanza.

Todos de alguna manera han jugado un papel importante en la vida de los editores. “No es una selección representativa de autores noruegos, sino una selección que nos muestra a mí y a Gulliksen como lectores. Hicimos una lista de personas que han sido importantes para nosotros de una forma u otra”, confiesa la princesa Mette-Marit mientras se le ilumina la mirada.

