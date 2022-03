¡Una princesa aventurera! Mette-Marit de Noruega disfruta de una escapada en plena naturaleza

A Mette-Marit de Noruega nada le para. Ni la fibrosis pulmonar que padece desde hace meses -una enfermedad respiratoria crónica en la que el tejido de los pulmones se endurece y dificulta la respiración- ni el frío, ni la lluvia. La esposa del heredero Haakon tiene claro que quiere aprovechar cada minuto y, ni corta ni perezosa, ha decidido prolongar sus vacaciones unos días más. Hace apenas unas semanas viajaba en compañía de su marido y de dos de sus hijos, Ingrid Alexandra y Sverre, primero a Ibiza y Formentera y, más tarde, a la residencia estival de Vogts Villa, en la isla Dvergsøya.

De Formentera al Camino de Santiago: los 'royals' europeos, enamorados de España

Su familia parece haber puesto fin a su descanso veraniego, pero la princesa ha continuado con su período de asueto, esta vez en solitario. Eso sí, se ha dejado acompañar por una de sus cuñadas, Renate, según ella misma ha reconocido a sus más de 212.000 seguidores. Y es que Mette-Marit de Noruega ha dado puntual y debida cuenta de su última aventura estival a través de un álbum de fotos en el que se desgranan algunos de los momentos más significativos de su escapada a la naturaleza. Rallarvegen ha sido el escenario elegido para esta excursión.

Se trata de una de las rutas en bicicleta más célebres y pintorescas de las montañas noruegas que se eleva más de 1.300 metros sobre el nivel del mar. Este enclave, destino del ecoturismo, ha obtenido una certificación por sus esfuerzos medioambientales. Así, las dos amigas y cuñadas han disfrutado de su ruta y se han animado mutuamente, tal y como puede verse en alguno de los vídeos que ha compartido la princesa. "¡Vamos, los últimos trescientos metros!", se oye decir a una de ellas.

"En estas fotos no he incluido la lluvia, la niebla y el cansancio de Rallarvegen. Pero doy las gracias por el camino, la historia, el paisaje y la cuñada", ha escrito Mette-Marit en juntos fotografías hechas públicas y en las que aparece sin maquillar, con un look de lo más sencillo y cómodo y con la felicidad reflejada en su rostro. El entusiasmo de la esposa de Haakon de Noruega es tal que ha provocado numerosas reacciones positivas en su entorno. Uno de los mensajes procedía de Durek Verret, la nueva pareja de su cuñada Marta Luisa. El chamán no podía resistirse a la imagen en la que aparece Mette Marit posando sobre unas piedras con el signo de la victoria y escribía un "te echo de menos, te quiero".