De los gestos a sus alusiones más personales: analizamos el discurso de Meghan Markle en Reino Unido

Siete minutos clavados. Ni un segundo más ni uno menos. Eso es lo que duraba exactamente el discurso de Meghan Markle en la cumbre internacional de jóvenes líderes One Young World, celebrada este lunes en el Bridgewater Hall de Manchester. La duquesa de Sussex no se salía por tanto ni un ápice del guion programático establecido, algo que sabe manejar a la perfección por su formación de actriz. Como consejera de esta organización solidaria, llevaba una intervención preparada y posiblemente ensayada al milímetro, sabedora que muchos ojos estaban puestos sobre ella.

La mujer del príncipe Harry no es ninguna novata en estas lides, pues no era esta la primera vez que se ponía delante de un gran auditorio. Todo estaba a su favor y así se lo hizo saber desde un principio un público entregado a la protagonista. Nada más presentarla para que esta saliera a pronunciar su speech, una ovación cerrada la arropaba en su camino al atril. Situación ante la que no podía evitar cierto rubor por verse en el centro de tal muestra de cariño, según reflejaba su rostro.

Portaba con ella una libreta entre las manos con anotaciones, si bien apenas se giró para mirarla durante su intervención. Aunque se tuviera más que aprendido el texto que quería transmitir, el hecho de que siempre se dirigiera de frente a sus interlocutores reforzaba su discurso. Que las palabras salían de su corazón y así lo percibiera la gente era su objetivo.

Un primera frase que dice mucho

Sin perder la sonrisa, la primera frase que salía de su boca no era ni mucho menos al azar pues era toda una declaración de intenciones: "Gracias. Buenas tardes a todos. Es muy agradable estar de vuelta en Reino Unido", arrancaba la duquesa de Sussex. El remarcar lo feliz que se siente cuando está allí, la tierra de su marido y su familia política, no es cualquier cosa. Es decir, que aunque ella y el príncipe Harry decidieran en su día desmarcarse de la Corona británica y comenzar una nueva vida en Estados Unidos, nunca van a renegar de Inglaterra.

Dicho esto, quiso hablar directamente a los jóvenes líderes que estaban en el acto para calificarlos como "el futuro, pero también el presente" del planeta en el que vivimos. "Impulsáis el cambio positivo y necesario que necesita el mundo en este preciso momento", les decía, "y por eso me siento muy agradecida de poder participar hoy aquí", aseveraba.

A continuación, también ha alabado a los organizadores del evento por su "trabajo sobresaliente en igualdad de género", subrayaba. Firme, manejando las pausas y los tiempos, así como los términos que quería ralentizar o enfatizar con su voz, la Duquesa de Sussex demostró que tiene tablas y se supo a meter al público en el bolsillo.

Los recuerdos donde muestra su lado más vulnerable

El siguiente tramo de su discurso fue para recordar cómo fue hace años su primera vez con los consejeros de One Young World, una jornada inolvidable no exenta de nervios. "Me vi aquí, de repente, como la chica de Suits", comentaba en alusión a su trabajo en la serie televisiva. "Estaba rodeada de líderes mundiales, humanitarios, primeros ministros y activistas a los que admiraba desde hacía mucho tiempo. Me sentía abrumada, tanto que guardé la tarjeta con mi nombre que estaba sobre lo mesa como prueba", relataba Meghan Markle de forma dulce y divertida, mostrando en ese instante ante el auditorio su lado más frágil y vulnerable.

"No sentía que perteneciera a este grupo, pero en One Young World vieron mi potencial, así como yo veo el vuestro", remarcaba sobre su propia experiencia, para después mostrarse crítica con los que "miran para otro lado" frente a los problemas globales que nos afectan a todos. A continuación, la duquesa de Sussex terminaba por conquistar a los presentes tras hacer alusión a las personas que más quiere.

Las emotivas alusiones a su marido y sus hijos

"Mi vida ha cambiado significativamente en los últimos años", decía Meghan Markle al señalar su "boda" con el príncipe Harry y la posterior "maternidad" de sus pequeños Archie Harrison y Lilibet Diana como las claves de esa transformación. A raíz de esas palabras íntimas, el auditorio estallaba en vítores hacia la Duquesa y detenía solo unos segundos su discurso.

Recuperado su turno, explicaba la royal estadounidense que "mi visión del mundo se ha expandido considerablemente a través de los ojos de mi hijo. Así que me pregunté, ¿cuál es la herencia que les vamos a dejar? y ¿qué puedo hacer para mejorarlo?", añadía con estas preguntas al aire.

Llegaba entonces otro de los momentos más esperados, cuando Meghan Markle fijaba la mirada en el príncipe Harry y pronunciaba lo siguiente: "Estoy encantada de que mi esposo pueda acompañarme aquí esta vez, para poder ver y ser testigo de primera mano de mi respeto por esta organización y todo lo que ofrece y logra", sentenciaba con este guiño a su pareja poco antes de cerrar su intervención. Después, al volver a su asiento, veíamos escenas cómplices entre los Duques como en el momento que ella ponía su mano sobre la pierna de él, o cuando ambos juntaban sus caras y se miraban con ternura mientras aplaudían.

