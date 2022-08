Meghan Markle y Serena Williams: la historia de una amistad a prueba bomba

Meghan Markle era actriz en una famosa serie de televisión y Serena Williams, una leyenda del tenis. Aparentemente, no tenían mucho que ver estas dos mujeres que coincidieron en 2014 en uno de tantos eventos benéficos, pero la conexión entre ellas fue instantánea. Si entonces procedían de mundos diferentes, esa brecha se hizo aún más grande cuando la actriz dejo de serlo para casarse con un príncipe de Inglaterra. Ya era la duquesa de Sussex y vivía junto a la Familia Real en Londres y, aún así, Serena continuó siendo una gran amiga. Igual que siguió a su lado cuando, junto a su marido, decidió dar un nuevo volantazo a su vida y regresar a Estados Unidos desvinculados de Buckingham.

A la boda de Meghan Markle y el príncipe Harry acudieron muchos amigos de la novia, entre ellos Serena. Todos ellos estaban felices por la nueva vida que comenzaba la ya Duquesa, todo un reto que muy probablemente muchos sospechasen que supondría un inevitable distanciamiento de su amiga. No fue así con la tenista que en una entrevista en Daily Mail aseguraba que seguía estando al otro lado del teléfono cada vez que la necesitaba. "La llamo, le envío un mensaje de texto en cualquier momento, llorando, molesta: siempre está ahí. No importa por lo que esté pasando, siempre tiene tiempo", así hablaba Serena de su buena amiga.

Desde que comenzó su amistad Meghan no se perdía los partidos importantes de Williams y así siguió siendo, aunque ello le costara alguna que otra polémica. En 2019, cuando Archie era apenas un recién nacido, la duquesa de Sussex hizo un viaje express a Estados Unidos con su hijo para ver a la tenista en la final del US Open. No se libró de las críticas, pero ahí estaba de nuevo su amiga para defenderla a capa y espada. "Ella viajó con un recién nacido para verme jugar en Nueva York y regresó esa noche, probablemente no debería haber hecho eso", explicó entonces detallando la austeridad del viaje.

El cuento de hadas que vivía Meghan no tardó en dejar de ser tan idílico y poco a poco la opinión pública dejaba de estar de su lado. La Duquesa sufría, tal y como expresó más adelante, la presión a la que estaba sometida comenzaba a pasarle factura. "Es la persona más fuerte que conozco, la más linda, la más dulce", dijo sobre ella en una entrevista en Acces Hollywood. Esto ocurría poco antes de la decisión que cambiaría de nuevo su vida y haría tambalear los cimientos de Buckingham. En enero de 2020, los duques de Sussex anunciaban su decisión de abandonar sus obligaciones reales y mudarse a Estados Unidos. Para Meghan era una vuelta a casa.

Cuando los Windsor aún no se resentían de la enorme crisis que supuso la salida de la pareja de la Casa Real, llegó la entrevista bomba con Oprah Winfrey en la que Meghan y Harry desgranaban los motivos que les llevó a tomar la controvertida decisión. Las declaraciones de la Duquesa asegurando que un miembro de la Familia Real había preguntado por el color de piel de Archie, así como sus confesiones sobre los problemas de salud mental que atravesó provocaron un auténtico terremoto en Palacio, además de ponerla de nuevo en el disparadero de las críticas. En aquella ocasión, la tenista recurrió a sus redes sociales para publicar un auténtico alegato no solo a favor de su amiga y su discurso sino contra el racismo y el sexismo, dos lacras que ambas conocen y contra las que han luchado toda su vida. "Meghan Markle, mi desinteresada amiga, vive su vida con empatía y compasión. Me enseña cada día lo que significa ser noble de verdad. Sus palabras ilustran el dolor y la crueldad que ha experimentado", expresó entonces Serena.

Siempre presentes en los momentos clave de sus vidas. Meghan Markle inicia un nuevo proyecto justo cuando Williams anuncia su retirada del tenis tras una carrera de récord, y ninguna ha fallado a la otra. La que fuera actriz ha contado en el estreno de su podcast Archetypes con Serena Williams. Las dos han brindado por la nueva vida de la tenista y también han vuelto a dejar constancia de que hay causas que siempre las unirán y que su amistad prevalece pase lo que pase.