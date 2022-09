El viaje se produce tras las polémicas declaraciones de Meghan en 'The Cut' Los duques de Sussex marcan distancias con la Familia Real en su nueva visita al Reino Unido que comienzan hoy La pareja participará en varias citas de caracter solidario que arrancan hoy con su aparición en el el One Young World Summit

El príncipe Harry y Meghan Markle arrancan hoy su primera visita al Reino Unido tras su discreto viaje al país durante la celebración del Jubileo de Platino de la reina Isabel el pasado junio. La pareja tiene en su agenda diversas actividades de caracter solidario que se inician con su participación en el One Young World Summit, un evento de caracter benéfico celebrado en Manchester que tiene previsto reunir a jóvenes líderes procedentes de diversas partes del mundo (en total de 190 nacionalidades). Esta cumbre por la diversificación cultural y la cooperación internacional contará con la presencia de los duques de Sussex, pues Meghan ha hecho las veces de consejera de esta asociación junto a personalidades como Justin Trudeau o Jamie Oliver. No parece no obstante que este nuevo viaje sirva para acercar posturas con la Familia Real inglesa, que de nuevo han vuelto a aumentar de tensión tras las últimas declaraciones de Meghan en la revista The Cut.

En ellas habló sobre la situación en la que se encuentra la relación de su marido y su suegro, el príncipes Carlos, contando cómo la prensa sensacionalista ha impactado en su vida familiar, generando tensiones en este sentido. "Harry me dijo: He perdido a mi padre en este proceso" unas palabras que luego matizó, asegurando que quería decir que era la relación de Thomas Markle y ella la que estaba rota, no la de su marido y su suegro. "No tiene que ser lo mismo para ellos que para mí, pero es su decisión" señaló. Pese al desencuentro, el príncipe Carlos habría ofrecido a su hijo y su nuera alojarse en su casa de Balmoral, algo que han declinado. Tal y como se ha informado, el hijo de la reina Isabel II habría tenido este gesto de acercamiento con la pareja a la que dijo que "siempre era bienvenida" en su hogar, una manera de suavizar la distancia que les separa. La negativa de la pareja habría dolido al padre del príncipe Harry, que no deja de intentar tener una buena relación con su hijo a pesar de lo ocurrido en los últimos años, como apunta el Daily Mail.

Tampoco parece que será esta la ocasión en la que veremos al príncipe Harry con su hermano Guillermo, a pesar de que estarán a menos de un kilómetro de distancia. Los duques de Sussex se quedan en Frogmore Cottage, que está a muy poca distancia de la nueva residencia de los duques de Cambridge, Adelaide Cottage, en Windsor. No está previsto sin embargo un encuentro entre los hermanos, que hace solo unos días, el 31 de agosto, recordaban el 25 aniversario de la muerte de su madre, Diana de Gales, por separado. Parece que la próxima publicación de las memorias del príncipe Harry tienen mucho que ver en esta decisión de mantener las distancias, pues Guillermo no se fía de lo que se pueda incluir en dicho volumen (como han señalado diversos medios). La pareja, que según Hello! tampoco habrían viajado en esta ocasión con sus hijos Archie y Lilibet, no tendría además pensado encontrarse con la reina Isabel, que está en Balmoral, lugar en el que el martes 6 de septiembre recibirá al nuevo primer ministro británico.

No marcaría así este viaje ningún cambio en la dinámica familiar de los duques de Sussex con el resto de la Familia Real británica, que desde la mudanza de la pareja a California y las polémicas declaraciones que desde entonces han hecho atraviesa sus peores momentos. Después de la inauguración del One Young World Summit, en la que Meghan, de 41 años, dará un discurso acerca de igualdad de género, la pareja se trasladará a Alemania el martes, donde el príncipe Harry participará en la presentación de la siguiente edición de los juegos Invictus, que tendrá lugar en Düsseldorf 2023. Su periplo europeo finalizará de nuevo en el Reino Unido el próximo jueves día 8 de septiembre, cuando participarán en los premios WellChild, tal y como detalló un portavoz de la pareja.

