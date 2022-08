El evento One Young World Summit tendrá lugar el 5 de septiembre Las incógnitas del inminente regreso de los duques de Sussex a Reino Unido El príncipe Harry y Meghan Markle serán anfitriones de un evento benéfico

El príncipe Harry y Meghan Markle van a arrancar el próximo curso a lo grande con un nuevo regreso a Reino Unido después de su visita el pasado junio con motivo de los actos del Jubileo de Platino de Isabel II. Una nueva aparición en suelo británico que se espera con gran expectación e interés y que plantea algunas incógnitas e hipótesis sobre cómo serán los pasos que los duques de Sussex den en este nuevo periplo. ¿Verán a solas a la Reina? ¿Se reunirán con los duques de Cambridge? Estos son algunos de los interrogantes que ya están sobre la mesa acerca de la próxima aparición del matrimonio en el país natal del Príncipe.

El 5 de septiembre, Harry y Meghan volverán a Gran Bretaña donde el hijo menor del príncipe Carlos ejercerá de anfitrión en One Young World Summit, un evento de carácter benéfico que tendrá lugar en Manchester y en el que se espera reunir a líderes jóvenes de más de 190 nacionalidades en una cumbre por la diversificación cultural y la cooperación internacional. Los duques de Sussex estarán acompañados por personalidades como Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, o Jamie Oliver, el popular cocinero y presentador inglés.

Al poco de confirmarse la presencia de los Sussex en esta cumbre se especuló con la idea de un nuevo encuentro con la Reina. Según apuntan algunos medios ingleses es muy probable que Isabel II acorte su verano este año y regrese al trabajo para celebrar varias audiencias con el primer ministro saliente, Boris Johnson, y su sucesor a principios de septiembre. La monarca se encuentra actualmente en el castillo de Balmoral y Johnson ya ha confirmado que presentará formalmente su renuncia al cargo el 6 de septiembre lo que significa que la Reina tendrá tiempo para ver a su nieto y a su esposa durante su viaje a Reino Unido.

Si finalmente se produjese este reencuentro, sería la segunda vez en los últimos meses que los Sussex están con la soberana después de que el pasado abril, aprovechando su viaje a los Países Bajos con motivo de los Juegos Invictus, aprovecharon para tomar un té con ella en el Castillo de Windsor.

También hay bastantes posibilidades de que los duques de Sussex vean a los de Cambridge ya que por esas fechas es más que seguro que el príncipe Guillermo y su familia se hayan mudado a Windsor, la localidad en la que se ubica Frogmore Cottage, la residencia que aún conservan y en la que se hospedan Harry y Meghan en Reino Unido. El reencuentro entre los príncipes durante el Jubileo de su abuela no fue como se esperaba. Públicamente coincidieron en un servicio religioso en la Catedral de San Pablo en el que se sentaron lejos y donde no se produjo ningún acercamiento ni saludo.

Después de pasar por Reino Unido, el príncipe Harry y Meghan Markle se dirigirán a Alemania para participar en el evento One Year To Go de los Juegos Invictus de Dusseldorf 2023, antes de regresar de nuevo a suelo inglés para los Premios WellChild Awards el 8 de septiembre. Queda pendiente saber si sus hijos, Archie y Lilibet, regresarán con ellos.