Harry y Meghan cumplen su palabra y regresan a California sin haber eclipsado el Jubileo de la Reina

Días antes de poner rumbo a Reino Unido, los duques de Sussex aseguraron que iban a acudir sólo a compromisos oficiales y prometieron "no eclipsar" las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina Isabel II. Dicho y hecho. El príncipe Harry y Meghan Markle han cumplido con su palabra y han tenido un viaje mucho más discreto de lo que se esperaba. Durante estos días tan solo les hemos visto en dos ocasiones: el jueves aparecieron fugazmente en el desfile militar (conocido como Trooping the Colour) que se celebró en honor de la soberana británica y, al día siguiente, acudieron a la misa de Acción de Gracias en la Catedral de San Pablo junto al resto de la Familia Real.

- El reencuentro de Guillermo y Kate con Harry y Meghan que no ha sido como esperábamos

VER GALERÍA

Después de eso... ni rastro. El Príncipe y su mujer han hecho todo lo posible por pasar desapercibidos y apenas han abandonado Frogmore Cottage, que ha sido su hogar durante su breve estancia en Inglaterra. De hecho, para que no tuvieran que salir de allí, los Duques organizaron el sábado una pequeña fiesta por el primer cumpleaños de su hija Lilibet a la que acudieron algunos familiares, como los tres hijos de Zara y Mike Tindall: Mia, de ocho años, Lena, de tres, y Lucas, de uno, así como Savannah, de 11 años, e Isla, de 10, hijas de Peter Phillips y Autumn Kelly. Según ha publicado la prensa británica, fue una cita muy especial en la que no faltaron los regalos, la tarta, globos, juegos y diferentes aperitivos.

- Isabel II y el príncipe Carlos ya han conocido a Lilibet Diana en un almuerzo familiar

El hijo del príncipe Carlos y la exactriz se fueron al aeropuerto el domingo temprano, antes de que comenzara el último homenaje a la reina Isabel del Jubileo de Platino. Según han publicado medios como The Sun o Daily Mail, los duques y sus hijos fueron trasladados en coche desde Frogmore Cottage hasta el aeropuerto de Farnborough, al oeste de Londres, para coger un avión privado que les llevó de vuelta a Santa Bárbara (California). Allí, se pudo ver cómo descargaban del avión algunas de sus pertenencias, como un bulto bastante grande que parecía ser una silla alta. Además, Harry fue fotografiado en el asiento del copiloto de un Range Rover negro con gesto bastante serio.

VER GALERÍA

Muchos pensaban que el regreso de Harry a Reino Unido iba a ser la ocasión perfecta para ver nuevas imágenes de los pequeños Archie y Lilibet, pero no ha sido así. Siguiendo la línea de 'bajo perfil' que han mantenido durante su estancia en Reino Unido, han preferido no mostrar a sus hijos en ningún momento. Harry y Meghan ya están de vuelta en California después de vivir unos días que, sin duda, han estado llenos de emociones.

- La otra cita de la Familia Real británica a la que no han asistido los duques de Sussex

Para ellos no ha sido fácil regresar a la que un día fue su casa y así lo confesó el hermano de Guillermo de Inglaterra semanas antes: él deseaba viajar a su país pero que no lo había hecho antes porque sentía que no tenían la seguridad suficiente y podía ser peligroso para él y para su familia. El pasado mes de abril, Harry reconoció que no tenía del todo claro que fueran a acudir a los actos del Jubileo, aunque finalmente sí que van a estar presentes. "Todavía no lo sé. Hay muchas cosas a tener en cuenta, como problemas de seguridad y todo lo demás... pero estoy tratando de que sea posible para que mis hijos la conozcan", dijo haciendo referencia a su abuela.