Recepción en el Guildhall La otra cita de la Familia Real británica a la que no han asistido los duques de Sussex Sadiq Khan, primer edil de la capital británica, ha organizado un evento para todos los asistentes al servicio religiosos de Acción de Gracias en la catedral de San Pablo

Los actos por el Jubileo de Platino de la Reina se suceden a lo largo de estos cuatro días de celebraciones. Después de la misa de Acción de Gracias, presidida por el príncipe Carlos, junto a Camilla de Cornualles, y acompañado de la familia real -con la destacable presencia de los duques de Sussex a los que hemos visto junto a los Windsor por primera vez en más de dos años, y la notable ausencia de la Reina que ha preferido descansar este viernes tras sentir algunas molestias- todos los asistentes al servicio religioso, han sido invitados a una recepción en el Guildhall. El alcalde de Londres, Sadiq Khan ha sido el anfitrión de este evento en el palacio ceremonial y administrativo de la ciudad. Los miembros de la familia real presentes en la catedral se han desplazado al evento, salvo el príncipe Harry y Meghan Markle.

El reencuentro público entre los duques de Sussex y los Windsor ha durado hasta que se han abierto las puertas de la catedral. La pareja se metía en un coche después de que los demás miembros de la casa real saliesen y solo antes de Zara y Mike Tindall que se trasladaron en autobús. Excepto Harry y Meghan, los demás miembros de la Familia Real han puesto rumbo al Guildhall, donde hemos visto llegar al príncipe Carlos y Camilla de Cornualles, a los duques de Cambridge, a Beatriz y Eugenia de York con sus maridos, a la hija de la princesa Ana y su esposo, a los condes de Wessex y sus hijos, y los príncipes Miguel de Kent, entre otros.

Allí se encontraba también el primer ministro Boris Johnson, con su mujer, Carrie Symonds, o Priti Patel, secretaria de Estado de Interior, la ex primera ministra Theresa May y muchos de los asistentes a la misa, que aprovecharon el ambiente distendido de la recepción para conversar y brindar en este acto que es toda una tradición en los Jubileos de la Reina. Todos ellos han disfrutado de un menú consistente en canapés de pechuga de pato ahumado, salmón ahumado al eneldo, galletas de remolacha y salchichas de cóctel. Además de un buffet con platos como el famoso 'coronation chicken' con uvas y ensalada de arroz. Todo ellos regado con vinos de Nueva Zelanda, Australia, así como el popular vino espumoso inglés y otras bebidas no alcóholicas.

Es el último acto del día con motivo del Jubileo de Platino de la Reina. El sábado se retomarán las celebraciones con la carrera de caballos del Derby de Epsom Downs, a la que no se espera la asistencia de Isabel II y tampoco de los duques de Sussex que celebrarán el primer cumpleaños de su hija menor, Lilibet Diana. Por la noche, la Fiesta Platino pondrá la guinda con un concierto en el que actuarán Diana Ross, Alicia Keys, Nile Rodgers, Andrea Bocelli y Duran Duran, entre otros.

El domingo culminarán las celebraciones que han movilizado Reino Unido durante cuatro días y lo hará con un almuerzo popular en la calles como preámbulo de un desfile que tendrá como colofón a Ed Sheeran cantando el himno nacional. Se espera que Isabel II se encuentra con fuerzas para asomarse al balcón, ya que no se ha confirmado con antelación los miembros de la Familia Real que asistirán a cada acto. Se desconoce, por tanto, si volveremos a ver a los duques de Sussex en un acto público con los Windsor y si protagonizarán un encuentro ante los focos con los duques de Cambridge.