El príncipe Carlos preside la misa de Acción de Gracias del Jubileo de Platino ante la ausencia de su madre

El príncipe Carlos ha presidido la misa de Acción de Gracias en la catedral de San Pablo de Londres por los 70 años en el trono de su madre, Isabel II. La monarca ha sido la gran ausente del acto religioso más solemne de su Jubileo de Platino debido a que en el desfile militar sintió algunas molestias. Acompañando al heredero al trono han estado su esposa, la duquesa de Cornualles, los duques de Cambridge y los duques de Sussex. También han participado el primer ministro, Boris Johnson, miembros del Gabinete y exprimeros ministros, entre los que se encontraban Tony Blair,James Cameron, Gordon Brown y Theresa May y representantes de la sociedad civil, de las fuerzas armadas, del mundo de la empresa, organizaciones benéficas y así hasta un total de 2.000 invitados pertenecientes a 400 entidades. El príncipe Andrés, apartado de la vida pública desde hace casi tres años, tampoco ha asistido por haber dado positivo en Covid.

La Familia real ha llegado a la catedral al mediodía mientras el campanario de la que es la iglesia más grande del país ha sonado durante todo el acto. Un fuerte dispositivo de seguridad ha blindado los aledaños para evitar los altercados que se produjeron en el primer día del Jubileo, cuando un grupo de espontáneos rompieron el cordón de seguridad y saltaran a la calzada de la avenida The Mall durante el desfile Trooping the Colour. Los príncipes Michael de Kent con su hijo Lord Frederick, que iba acompañado de su mujer, Sophie Winkleman; el duque de Kent y otros familiares como Lady Gabriella Windsor, Zara y Mike Tindall; la princesa Ana con su marido, el vicelamirante Tim Laurence: los condes de Wessex con sus hijos, Lady Louise Windsor y el vizconde de Severn. En otro coche han aparecido juntas las princesas Beatriz, de azul, y Eugenia de York, de naranja, con sus respectivos maridos Edoardo Mapelli Mozzi y Jack Brooksabank. Con ellas han llegado el príncipe Harry y Meghan Markle, que ha acudido vestida completamente de blanco. Muy sonrientes y de la mano, han tomado asiento dentro del templo. El Príncipe ha lucido algunas de sus condecoraciones militares.

Un cuarto de hora después, han llegado los duques de Cambridge. Kate Middleton, muy elegante, ha elegido un conjunto en color amarillo con una mini pamela al tono. Posteriormente y en último lugar ha sido el turno del príncipe de Gales que ha llegado acompañado de su mujer, la duquesa de Cornualles, que al igual que la duquesa de Sussex ha elegido un total look en color hielo. Mientras, en el exterior, dos soldados del Ejército se han desamayado en la escalinata de la iglesia.

Los trompetistas estatales de la Household Cavalry han precedido la entrada de los Windsor y la fanfarria de la banda central de la Real Fuerza Aérea se ha hecho cargo de la música durante todo el evento en un servicio que ha sido conducido por el reverendo David Ison, deán de San Pablo. La decana de la capilla real, la reverenda Sarah Mullally, obispa de Londres, ha llevado a cabo la bendición.

El interior del templo está bellamente engalanado por la Asociación de arreglos florales de la iglesia de Inglaterra. Las composiciones se han realizado en tonos rojos, blancos y azules y se han incluído fresias, ferberas, eustoma, antirrhinum, carnations y eryngium.

El acto religioso ha servido no solo para honrar a la monarca sino también para reconocer la contribución pública de diferentes sectores de la sociedad. Entre los más de dos millares de invitados ha habido personas que han sido reconocidas por su trabajo durante la pandemia, incluidos los miembros del Sistema Nacional de Salud del país, trabajadores esenciales, profesores, personal público, representantes de las Fuerzas Armadas, organizaciones caritativas y voluntarios. Representantes de cada uno de los condados del Reino Unido, junto al primer ministro, Boris Johnson, que ha leído una lectura del Nuevo Testamento, miembros del Gabinete, líderes de la oposición y exprimeros ministros, así como representantes de los territorios de ultramar, gobernadores generales, altos comisionados y embajadores de todo el mundo han completado la lista de invitados.

Pese a su ausencia, la Reina 'está al mando'

En su homilía, el arzobispo de York, el reverendo Stephen Cottrell, ha hecho referencia a la monarca. "La reina todavía está al mando", aseguró mientras le daba las gracias por "mantener el rumbo". Durante su sermón, Cottrell lamentó la ausencia de la Reina y destacó que "con su perseverancia, a través de tiempos de cambio y desafió, alegría y tristeza, continúa ofreciéndose al servicio de nuestro país y la Commonwealth. Lamentamos que Su Majestad no esté con nosotros esta mañana en persona, pero todavía está al mando". Los jóvenes procedentes de los países en los que Isabel II es jefa del Estado han puesto en valor la vida y el reinado de la monarca en una lectura encabezada por el reverendo Robert Kozak.

El acto ha incluido un nuevo himno, titulado By Wisdom y compuesto por Judith Weir, maestra de música de la Reina, que se ha escuchado mientras se leía el tercer capítulo del Libro de los Proverbios. Los coros de la Catedral de San Pablo y de la Capilla Real de Su Majestad han interpretado I was glad, de Si Hubert Parry, que se escuchó en la coronación y ahora ha vuelto a oírse con motivo del Jubileo. El gremio de campaneros de la catedral de San Pablo ha interpretado Stedman Cinques. Tras este servicio de Acción de Gracias los invitados han ido saliendo para acudir a la recepción que el alcalde de Londres, Sadiq khan, y la corporación municipal han ofrecido a los miembros de la Familia Real en Guildhall.