El príncipe Andrés se ausentará también de la Misa de Acción de Gracias tras dar positivo en Covid

Entre los miembros de la familia real que este viernes homenajearán a la Reina por sus 70 años en el trono en la Misa de Acción de Gracias de la Catedral de Saint Paul no estará el príncipe Andrés. "Después de someterse a un test rutinario, el duque ha dado positivo en Covid y, con gran pesar, ya no podrá acudir al servicio de mañana", han comunicado a HELLO! fuentes de Palacio. Se desconocía, hasta el momento, que estuviera prevista la asistencia del tercer hijo de lsabel II a la misa ya que Buckingham no ha especificado quienes estarán presentes en la catedral.

El príncipe Andrés se encuentra ya aislado y no ha tenido ningún contacto con su madre desde que conociese su contagio. También el arzobispo de Canterbury, Justin Wellby comunicó el pasado lunes que padecía coronavirus por lo que no podrá estar en el servicio religioso. "Estoy profundamente apenado por perderme la histórica celebración del Jubileo de Platino de Su Majestad la Reina", dijo entonces.

La Reina marca la diferencia entre los que están en el balcón y los que no

El encaje del duque de York en estos días de celebraciones era una de las grandes incógnitas que finalmente ha acabado resuelta por esta inesperada casualidad. Retirado de la vida publica desde 2019 y despojado de sus títulos militares desde el pasado año, Isabel II ya había tomado de que no estuviese junto a ella en el balcón de Buckingham tras el desfile del saludo a la bandera, reservando estas posiciones solo para los miembros senior de la Casa Real. Así, la Reina ha salido acompañada por el príncipe Carlos, el futuro rey; la duquesa de Cornualles, futura reina consorte por expreso deseo de la soberana; los duques de Cambridge con sus tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis; y los condes de Wessex con sus dos hijos, Lady Louise y James, vizconde Severn. Además no ha faltado la princesa Ana y su marido, la única excepción, ya que Tim Laurence no es un miembro activo de la Casa Real británica; también han estado os duques de Kent y de Gloucester, un resquicio de la "vieja guardia", que también han tenido lugar en la Procesión Real.

Aún así, no se sabía con certeza el papel que jugaría en los demás festejos o si presenciaría el desfile desde algún lugar secundario como han hecho otros miembros de la familia. Ocurre lo mismo con los duques de Sussex, cuya presencia en esta histórica celebración ha suscitado una enorme expectación, pero se desconoce también en qué momento harán una aparición pública teniendo en cuenta que también están retirados de la vida pública. Durante el importante desfile de este jueves se les ha visto a través de una ventana, igual que otros Windsor que tampoco salieron después al balcón de Palacio, como Beatriz de York.