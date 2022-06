Jubileo de Platino Isabel II no asistirá a los actos del Jubileo de mañana al sentir algunas molestias Las celebraciones siguen en pie pese a la baja de la Reina

La Reina no estará ni en la misa de Acción de Gracias que tendrá lugar en su honor en la catedral de Saint Paul, ni en la recepción posterior en el Guildhall, organizada por el alcalde de Londres, Sadiq Khan, al no sentirse del todo bien tras el tradicional Saludo a la Bandera con el que han arrancado este jueves los festejos por su Jubileo de Platino. Lo ha confirmado Buckingham a través de un comunicado: "Teniendo en cuenta el viaje y la actividad que requiere participar en el servicio nacional de Acción de Gracias de mañana en la catedral de Saint Paul, Su Majestad, con gran pesar, ha concluido que no asistirá". Palacio asegurá que ha "disfrutado enormemente del desfile", pero ha "experimentado algunas molestias", que le han hecho tomar esta decisión.

Además, sus conocidos problemas de movilidad, que le han obligado a cancelar más de un compromiso en los últimos meses, podrían estar también detrás de esta baja, según han informado a HELLO! fuentes de Palacio, que han asegurado que, sin embargo, sí espera participar en el encendido de antorchas de esta noche, una tradición que data de 1897.

La presencia de la Reina en la misa de la catedral de Saint Paul, de Londres, nunca ha estado confirmada y siguiendo la tónica habitual en los últimos eventos a los que ha asistido, ha dejado para el último momento la decisión. El prógrama de festejos es largo. Son cuatro días de fiesta nacional y el primero de ellos ha sido intenso. Por la mañana, la Familia Real acompañó a la soberana en el Saludo a la Bandera, el tradicional desfile militar con el que cada año celebra su cumpleaños y que en esta ocasión adquiere aún más peso al conmemorarse sus 70 años en el trono. La gran sonrisa que lucía mientras admiraba la exhibición aérea daba buena fe de que ha disfrutado el homenaje. Además, esta noche todo apunta a que la Monarca no quiere perderse el tributo en forma de luz que le ha preparado Reino Unido y toda la Commonwealth.

Buckingham no ha comunicado los miembros de la Familia Real que acudirán el viernes a la misa de Acción de Gracias, pero sí se sabe que además de la notabilísima ausencia de la Reina, tampoco estará su hijo, el príncipe Andrés, tras haber dado positivo en Covid. No se le ha visto en el desfile, aunque debido a su retirada de la vida pública tampoco se le esperaba en un lugar destacado. Poco después, Palacio informaba del resultado de su test, lo que le impide participar en ninguna de las celebraciones previstas para los próximos días.