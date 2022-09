REGRESAN TRES MESES DESPUÉS DEL JUBILEO DE PLATINO DE ISABEL II La esperada reaparición de los duques de Sussex en Reino Unido Han acudido a la ceremonia de apertua del One Young World Summit, un evento de carácter benéfico con jóvenes líderes internacionales

Los duques de Sussex están de nuevo en suelo británico. Tres meses después de asistir al Jubileo de Platino de Isabel II, han regresado al país que vio nacer al príncipe Harry, donde llegaron el fin de semana. Su visita en esta ocasión no tiene que ver con ningún acto royal sino con el One Young World Summit, un evento de carácter benéfico que reúne en Manchester a jóvenes líderes procedentes de distintas partes del mundo. En la citada cumbre, donde Meghan Markle ha tenido un papel protagonista al encargarse del discurso de apertura, han reaparecido la tarde de este lunes 5 de septiembre en medio de una gran expectación. "Es muy agradable estar de vuelta en el Reino Unido", ha dicho la Duquesa.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

PULSA AQUÍ PARA VER LA FOTOGALERÍA COMPLETA

Recibidos con una enorme ovación y con los allí presentes grabando el momento en sus teléfonos móviles, los duques de Sussex han caminado de la mano por el pasillo central del auditorio hasta llegar al escenario. Para este acontecimiento, Meghan Markle ha apostado por un total look rojo, compuesto por pantalón y camisa de manga larga con lazada al cuello. El pelo se lo ha recogido en una coleta. En su intervención, de siete minutos de duración, ha definido a los jóvenes líderes presentes en el acto como "el futuro, pero también el presente, impulsáis el cambio positivo y necesario que se necesita en todo el mundo". También ha aplaudido a los organizadores por su "trabajo sobresaliente en igualdad de género".

En el discurso, el primero tras renunciar a sus obligaciones reales, la madre de Archie Harrison y Lilibet Diana ha explicado cómo fue su primera vez con los consejeros de One Young World. Lo recuerda como una jornada inolvidable en la que incluso se guardó la tarjeta en la que ponía su nombre. "Estaba rodeada de líderes mundiales, humanitarios, primeros ministros y activistas por los que tenía un respeto y una admiración tan profundos y duraderos", ha explicado. Desde entonces, dice, su vida ha cambiado significativamente y se siente plena de que el príncipe Harry pueda estar con ella en un acto con tanto significado: "Estoy encantada de que mi esposo pueda acompañarme aquí esta vez para poder ver y ser testigo de primera mano de mi respeto por esta organización y todo lo que ofrece y logra".

VER GALERÍA

Meghan Markle ha explicado que antes de su discurso ha tenido una reunión "increíblemente inspiradora" con algunos delegados, con los que ha tratado asuntos como la representación, la inclusión y el acceso". Además, ha reconocido que estaba nerviosa y dudaba de sí misma antes de asumir el cargo de consejera de One Young World.

Un gran recibimiento

Las inmediaciones del auditorio Bridgewater Hall (Manchester), con capacidad para 2300 asientos, se han llenado de personas ondeando banderas de todos los países participantes. Además, se ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad por la presencia del nieto de Isabel II y su esposa. A las 19.00 -hora española- ha dado comienzo el acto, con la cantante Jenny Ryan como maestra de ceremonias. En los primeros minutos ha habido un espectáculo de danza al ritmo del tema Break my soul de Beyoncé y se ha leído una poesía. Además ha sonado una canción que anima a la gente a acabar con el odio. También han tomado la palabra Kate Robertson y David James, fundadores de One Young World, quienes han enfatizado en la salud mental, y el alcalde de Manchester, Andy Burnham.

VER GALERÍA

-Los cambios de los hijos de los duques de Cambridge en el curso que está a punto de empezar

-La BBC da 1.6 millones de euros a causas benéficas por la 'entrevista de la venganza' de Diana de Gales

La llegada de los Sussex a Manchester se ha producido en tren. Desde que aterrizaron en Reino Unido se han alojado en Frogmore Cottage, la que fue su residencia antes de su mudanza a California. Desde esta casa ubicada en los terrenos del castillo de Windsor, actual residencia de Isabel II, han sido trasladados en un Range Rover híbrido hasta la estación de London Euston, ubicada a aproximadamente una hora, a la que han accedido por una de las puertas laterales. Una vez en Manchester, un coche oscuro los ha trasladado hasta el escenario de la cumbre.

Según recoge Daily Mail, en todo momento los duques de Sussex están protegidos por un equipo de seguridad compuesto por exmiembros de la Policía Metropolitana de Londres. Uno de ellos es Dave Langdown, reconocido con la Medalla Real Victoriana y quien ya había trabajado para ellos cuando representaban a la Corona. De hecho, acompañó a Meghan en la baby shower que celebró en Nueva York cuando esperaba a su primogénito, el pequeño Archie. En la fiesta estuvieron presentes Serena Williams (la tenista acaba de retirarse en el US Open), Jessica Mulroney, Misha Nonoo y Markus Anderson.

VER GALERÍA

El registro del One Young Summit se ha abierto esta misma mañana y desde entonces no han dejado de asistir delegados de diferentes países, que han tenido que pagar 1.000 libras (unos 1160 euros) por asistir al evento, con una duración de tres días. Desde la organización de la conferencia han asegurado que el 30% de los jóvenes que participan lo hacen mediante una beca y que los duques de Sussex no cobrarán por estar presentes.

La agenda de los Sussex y ¿una visita real?

El martes, los duques de Sussex se trasladarán hasta Alemania. Concretamente estarán en Dusseldorf para participar en un acto relacionado con los Juegos Invictus. Cabe recordar que esta ciudad acogerá en septiembre de 2023 la próxima edición de esta competición tan importante para el matrimonio. No en vano, es la cita que eligieron para posar por primera vez como pareja y hacer oficial su relación. El jueves, continuando su gira europea, estarán en los Premios WellChild, celebrados en Londres con el objetivo de "celebrar las cualidades inspiradoras de los niños y jóvenes gravemente enfermos del Reino Unido, junto con aquellos que hacen un esfuerzo adicional para marcar una diferencia en sus vidas". El miércoles su agenda está libre, por tanto cabe la posibilidad de que se reúnan con algún miembro de la Familia Real o incluso que visiten a la Reina en Balmoral (Escocia).

El viaje del príncipe Harry y Meghan Markle llega escasos días después de la polémica entrevista que la Duquesa ha concedido a la revista The Cut. En la charla, la que fuera protagonista de Suits habla, por ejemplo, de la actual relación que hay entre su marido y el príncipe Carlos. También dice que en Reino Unido "alterábamos la dinámica de la jerarquía simplemente por existir" y explica que empezó a ser tratada como una mujer negra a raíz de su relación con el nieto de Isabel II.

Loading the player...

Haz click para ver el documental de Harry de Inglaterra, Meghan Markle y su hijo Archie, un episodio especial de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!