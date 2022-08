El príncipe Harry y Meghan Markle tienen una nueva vecina 'real': Jazmin Grimaldi

Jazmin Grimaldi, la hija de 30 años que el príncipe Alberto de Mónaco tuvo con Tamara Rotolo, sigue imparable tras los pasos de su abuela, la recordada Grace Kelly, en el mundo del cine y la interpretación. Para ello ha dado un paso más y ha decidido mudarse a Hollywood Hills, en Los Ángeles, con su pareja, el cantante Ian Mellencamp, con quien comparte su vida desde 2017. De esta manera, la hija extramatrimonial del monarca monegasco se ha convertido en vecina de los duques de Sussex, que viven en Montecito, muy cerca de Los Ángeles.

Jazmin y su novio han optado por una lujosa villa en las alturas de la ciudad, en el distrito de Outpost Estates, ubicado no muy lejos del famoso Mullholland Drive, según informan medios franceses. Según la escritura, a la que ha tenido acceso el medio estadounidense Dirt, la pareja desembolsó cerca de 3,3 millones de euros por hacerse con la propiedad que estaba a la venta por 2,6 millones de euros con los que consiguieron ahuyentar a otros posibles compradores.

La residencia se levanta en lo alto del acantilado, tiene tres habitaciones, tres baño y unas vistas increíbles al observatorio Griffith y al icónico cartel de Hollywood. También cuenta con un estudio de yoga que puede convertirse en gimnasio y chimenea y un vestidor en el dormitorio principal. Además de tener cerca al príncipe Harry y a Meghan Markle, la medio hermana de los príncipe Jacques y Gabriella de Mónaco contará con otros rostros tan conocidos como los Sussex por las calles de su nuevo barrio como Winona Ryder, Felicty Huffman o Russell Brand.

Al ser hija extramatrimonial, Jazmin, al igual que Alexandre Grimaldi- Coste, el otro hijo que Alberto de Mónaco tuvo con Nicole Coste, una exazafata togolesa, no está en la línea de sucesión al trono monegasco, según contempla el artículo 10 de la Constitución de este pequeño país que especifica que solo los descendientes “directos y legítimos” del monarca o los hermanos del monarca y sus descendientes pueden heredar el trono. No fue hasta el año 2006 cuando el príncipe Alberto reconoció formalmente la paternidad de Jazmin y desde entonces no solo la ha ayudado económicamente sino que mantienen una relación de lo más cercana. En 2012 acudió a la gala del 30º aniversario de los premios Princesa Grave en Nueva York junto a su padre y su esposa, la princesa Charlene. En 2018 realizó su primer viaje oficial a Mónaco para acudir al 60º cumpleaños de su padre y participó en un rally por Marruecos con su prima, Pauline Ducruet.