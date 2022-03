No se les suele ver así La primera foto de los cuatro hijos de Alberto de Mónaco juntos Jazmin Grace Grimaldi, hija mayor del Príncipe, ha incluido la instantánea en el resumen de su 2021, aunque no detalla cuándo se tomó

Jazmin Grace, la hija de Alberto de Mónaco, ha recibido el nuevo año resumiendo lo que para ella han sido estos pasados meses, un divertido montaje de fotos entre las que no faltan algunas con su novio Ian Mellencamp y también una instantánea muy familiar. En ella se puede ver por primera vez a los cuatro hijos del príncipe Alberto juntos: Jazmin Grace, Alexandre y los mellizos, Jacques y Gabriella, de siete años. En la imagen aparecen sentados y abrazados mientras sonríen a la cámara, una reunión en la que no aparece ni el príncipe Alberto ni las madres de Jazmin Grace o Alexandre (la atención se fija en ellos) y que se habría producido el pasado 2021, aunque no se dan detalles sobre el momento o el lugar de la misma. Dado que Alexandre lleva ropa un tanto veraniega quizá fuera en esa época cuando se tomó la instantánea, pues entonces Jazmin Grace estuvo en el Principado en la fiesta del 18º cumpleaños de su hermano.

Alberto de Mónaco, antes de contraer matrimonio con Charlene en 2011 y dar la bienvenida a sus mellizos Jacques y Gabriella en 2014, tenía ya dos hijos: Jazmin Grace Grimaldi, quien actualmente tiene 29 años, y es fruto del breve noviazgo que el Príncipe mantuvo en 1991 con la estadounidense Tamara Rotolo y Alexandre Grimaldi-Coste nacido el 24 de agosto de 2003 de la relación que el Soberano monegasco mantuvo con la azafata togolesa de Air France, Nicole Coste, quien dio a conocer la existencia de este hijo ilegítimo en 2005.

Precisamente Nicole Coste comentaba a finales del pasado año, en declaraciones a Paris Match, cómo es la relación que mantiene el príncipe Alberto con su hijo. “Suelen practicar deporte juntos y también hablan de política” comentó. Contó además que su hijo se lleva muy bien con sus hermanos. "Intento que pase tiempo con sus hermanos. Jacques y Gabriella son aún muy pequeños, pero cuando Alexandre tiene la oportunidad de verles, juega con ellos".

Alexandre lleva una vida discreta, alejada del foco público, y es su hermana Jazmin Grace la que de vez en cuando desvela lo mucho que quiere a su hermano. Se pudo comprobar por ejemplo el pasado agosto en la celebración de la fiesta de mayoría de edad de Alexandre, de la que la artista compartió varias imágenes. “¡Es una celebración! ¡Feliz cumpleaños mi hermanito Alexandre!” escribió. Se le ha visto además en el tradicional Baile de la Cruz Roja, una cita muy popular entre los Grimaldi, a la que suele acudir toda la familia.

Jazmin Grace es más activa dado que ha encaminado sus pasos al mundo artístico. Compositora, cantante y actriz, la hija mayor del príncipe Alberto reside en Estados Unidos, donde desarrolla sus inquietudes siguiendo la estela marcada por su abuela, la recordada Grace Kelly. Los mellizos Jacques y Gabriella por su parte residen en Mónaco (igual que Alexander) y han pasado unas Navidades un tanto diferentes este año pues su madre Charlene sigue recuperándose en un centro fuera del Principado. No obstante, el príncipe Alberto comentó que sus hijos la visitarían en estos días.