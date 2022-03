Jazmin Grace Grimaldi elimina su pasado 'más personal' para abrir una nueva etapa

Jazmin Grace Grimaldi acaba de vivir un tiempo complicado marcado por sus problemas de salud. La hija de Alberto de Mónaco contrajo coronavirus cuatro meses después que su padre y tuvo que afrontar una larga batalla, con varias hospitalizaciones y altibajos, que compartió en sus redes sociales a través de un desgarrador relato con el que pretendía fomentar el uso de la mascarilla. Sin embargo, ahora todos esos mensajes han quedado atrás, la joven ha eliminado todo su pasado para lanzarse de lleno al futuro.

VER GALERÍA

Nada queda en las redes sociales de lo que hasta ahora contaba Jazmin a sus seguidores ni las publicaciones en las que mostraba sus viajes a Mónaco, como con motivo de la boda de su primo Louis Ducruet, ni las cariñosas felicitaciones del Día del Padre o sus viajes con Pauline Ducruet. La californiana hija del soberano monegasco ha borrado todas las publicaciones de Instagram, que formaban una cuenta más personal, para crear una de estilo más profesional y centrado en el lanzamiento de su próximo single, One day at a time, que está previsto para el 16 de octubre.

Jazmin Grace Grimaldi, la hija mayor de Alberto de Mónaco, da positivo en coronavirus

Su novio, Ian Mellencamp, músico, modelo y sobrino del roquero John Cougar, ha hecho un “limpieza” similiar y ahora comparte prácticamente lo mismo que Jazmin, ya que este próximo single lo lanzan juntos y están dejando ya ver pinceladas de cómo será un videoclip protagonizado por ambos. La hija del Príncipe además ha querido cambiar de look para la ocasión y ahora luce una melena de color rojo.

VER GALERÍA

Si bien es cierto que Jazmin ha eliminado prácticamente todo, hay una temática que no se resiste a eliminar y es todo lo relacionado con las próximas elecciones presidenciales de los Estados Unidos. La californiana lleva meses promoviendo el voto, conmemorando el sufragio femenino y haciendo una pequeña campaña que lleve los ciudadanos a las urnas, un reto en el que también está volcado su novio.

Un 'príncipe' del rock para una 'princesa' Grimaldi, descubre al 'yerno' de Alberto de Mónaco

En este sentido, hay que recordar que sí bien es hija del jefe del Estado monegasco, Jazmin no tiene el título de princesa ni ninguna labor de representación. Así que no hay lugar para el eterno debate de que la realeza no tiene que mostrar inclinaciones ni intereses sobre la política. La hija de Alberto de Mónaco también es activa en cuanto a poner freno al cambio climático, una materia en la que su padre se ha convertido en todo un abanderado encabezando numerosos proyectos para la limpieza de los océanos o crear ciudades y medios de transporte sostenibles.

VER GALERÍA

Habrá que esperar unos días para escuchar la nueva canción de la nieta de Jazmin Grace Grimaldi, una artista que ya cuenta con cinco sencillos en su perfil de Spotify y que no teme las tablas de un escenario, sobre esto, en más de una ocasión, se ha señalado que es la que más recuerda a su abuela, la estrella de cine convertida en princesa de Mónaco, Grace Kelly. Jazmin Grace tiene muy presente su legado, ha estado visitando la casa natal de su abuela en Filadelfia y ha mostrado siempre una profunda admiración por una mujer que murió diez años antes de que ella naciera en un trágico accidente de tráfico.

Loading the player...

Royals y cantantes: De la bossa nova de Lady Gabriella Windsor al rock de Jazmin Grace Grimaldi