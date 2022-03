Jazmin Grimaldi, hija de Alberto de Mónaco, homenajea a sus dos padres: 'Los respeto y admiro a ambos'

El tercer domingo del mes de junio se celebra en Estados Unidos -y en tantos otros países como Reino Unido, Francia o Argentina- el Día del Padre. En las últimas horas hemos visto cómo rostros conocidos de la talla de Raquel del Rosario, Victoria y Cristina Iglesias, la duquesa de Cambridge o Eva Longoria felicitaban a los hombres de su vida siguiendo esta tradición que en España tiene lugar cada 19 de marzo. Una de las últimas personas en sumarse a las emotivas dedicatorias era Jazmin Grace Grimaldi, hija de Alberto de Mónaco que, en su caso, enviaba un bonito mensaje no solo al hijo de Grace Kelly, sino a su otro progenitor: al responsable de su crianza durante los primeros años de su vida.

Así es la otra hija de Alberto de Mónaco

Junto a dos adorables instantáneas en las que Jazmin Grimaldi aparecía con sus respectivos padres, el adoptivo y el biológico, la joven se desahogaba con una extensa y preciosa reflexión acerca de la paternidad y del papel que estas dos personas han desempeñado en su vida. "He sido muy afortunada de poder experimentar tanto amor al crecer, y he sido realmente bendecida por tener dos figuras paternas en mi vida. He llevado una vida privada única y con eso también llegan las vulnerabilidades, pero lo que sé con certeza es que no hay que pedir perdón por compartir amor y aprecio", comenzaba diciendo la nieta del recordado Rainiero.

Jazmin Grimaldi se gradúa días antes de que se anuncie el compromiso matrimonial de Alberto de Mónaco

"¡Estoy tan agradecida por todo lo que estos dos hombres han hecho...! Por su continuo amor, protección, orientación, enseñanzas y por todo lo que han sacrificado y logrado. Los respeto y admiro a ambos y solo espero que se sientan orgullosos. Junto a mi hermosa madre, los dos han ayudado a dar forma a la joven que soy hoy. La mayor semejanza que comparten es su enorme corazón. La belleza de nuestra relación, a pesar de lo diferentes que pueden ser en ocasiones, estriba en que todavía estamos aprendiendo unos de otros cada día y tenemos una fuerza creciente en nuestra relación de padre e hija. No podría estar más orgullosa de ser su hija y celebrarlo en este día. Los echo de menos y espero reunirme con ellos pronto", proseguía Jazmin Grace.

La hija de Alberto de Mónaco quiso entonces dirigir unas palabras a todos aquellos progenitores que desempeñan este importante papel de padres y madres, sea cual sea. "Envío mucho amor a todos los padres, biológicos o enviados por el cielo. Existe un vínculo sagrado precioso entre los padres y sus hijos que nunca se puede romper. Hay hombres que son grandes padres, biológicos o no, que ayudan a formar en la vida, son mentores, inspiran y nutren a las almas jóvenes. Me asombra la dedicación y el amor incondicional que los padres sienten por sus hijos, especialmente las madres y padres solteras que asumen ambos roles. El amor es amor, no tiene etiqueta y el alma no conoce la diferencia. ¡Gracias papis! #happyfathersday #happydadsday #fatherdaughter #father #dad", concluía.

El príncipe Alberto hace sitio a su hija Jazmin en la vida pública de Mónaco

Princesa por sorpresa

Jazmin Grace Grimaldi siempre supo que su padre era Alberto de Mónaco. Le conoció por primera vez con 11 años, durante una visita a Mónaco. "Quería conocerle y que me conociera. Al no haber tenido esa figura alrededor le extrañaba. Es maravilloso que pasara cuando pasó y hemos estado disfrutando de nuestra relación desde entonces", comentó entonces en su primera entrevista, que concedió a Harpers Bazaar. Tres años después, el hijo de Grace Kelly la reconoció oficialmente, con todo lo que eso conllevaba.

