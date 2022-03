Jazmin Grace Grimaldi, la hija mayor de Alberto de Mónaco, da positivo en coronavirus

Jazmin Grace Grimaldi, la hija de Alberto de Mónaco, ha dado positivo en coronavirus. Cuatro meses después de que su padre el soberano monegasco contrajera el Covid-19 y se recuperara después de varias semanas en aislamiento, la joven, de 28 años, ha contraído el virus y ha confesado entre lágrimas su diagnóstico. "Esta mañana me llamaron del hospital donde me hicieron la prueba de Covid-19 ... y he dado positivo", confiesa Jazmin, visiblemente afectada. "No ha sido un shock para mí porque durante esta última semana he tenido síntomas".

La hija de Alberto de Mónaco ha asegurado que ha seguido todas las normas sanitarias, usando mascarilla, desinfectándose las manos a menudo y manteniendo la distancia social, pero aún así ha contraído el virus."Solo quiero decir que he sido muy cuidadosa, he estado distanciada socialmente, solamente he salido a comprar o cosas de esa índole, y siempre uso mascarilla. Desafortunadamente he visto a gente a mi alrededor que no han seguido las reglas y eso da miedo", explica Jazmin lamentando que hay personas que han fallecido a causa de la pandemia en su círculo cercano. "Perdí amigos a causa del coronavirus. Ha habido muchas pérdidas en el último año. Ha sido muy duro", asegura sin poder contener las lágrimas.

“Mucha gente tiene síntomas diferentes o son asintomáticos, así que creo que son momentos muy difíciles para entender lo que está pasando, especialmente si no te está afectando, pero espero que pueda ayudar aunque sea a una persona con este testimonio personal porque en estas semanas he estado muy enferma".

'Lo peor ha pasado'

La hija del soberano monegasco confiesa que comenzó a tener síntomas parecidos a los de una gripe. "La noche del 4 de julio empecé a tener picor en la garganta y a no sentirme yo misma, un poco rara, un poco cansada.... Y esa noche empecé a tener fiebre, escalofríos y dolores muy fuertes en el cuerpo. Desperté con fiebre muy alta y tuve fiebre durante tres días”, explica. Jazmin cuenta que trató de cuidarse, descansando, tomando muchos líquidos, pero que tenía fuertes migrañas, especialmente el día en el que se hizo la prueba. Todavía no se encuentra completamente recuperada, pero lo peor ha pasado, según cuenta. Además se siente agradecida por ser joven y haber cuidado mucho de su salud en los últimos años, para poder ganar la batalla al virus. Lo único que le preocupa mucho en estos momentos es el tema respiratorio, ya que toda su vida ha padecido asma.

Su testimonio quiere que sirva para concienciar a sus seguidores y tomen estrictamente las medidas de seguridad necesarias para evitar contagios. "Mi esperanza es ayudar al menos a una persona con este vídeo. Sé que muchos de nosotros lo conseguiremos. Da miedo y solo quiero que todos, especialmente en los Estados Unidos, se lo tomen en serio". A mediados del mes de marzo era Jazmin Grace quien le enviaba un cariñoso mensaje a su padre deseándole una pronta recuperación, ahora es ella la que necesita todo ese amor, fuerza y energía para recuperarse.

