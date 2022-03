Jazmin Grimaldi se divierte en la gran fiesta por los 18 años de su hermano Alexandre

Aunque no han crecido juntos, la relación entre los hijos mayores de Alberto de Mónaco, Jazmine Grace Grimaldi y Alexandre Grimaldi-Coste, es excelente y comparten mucho tiempo juntos. Su contacto es frecuente y tienen una gran conexión tal y como han demostrado durante una cita muy importante: los 18 años del joven, nacido de la relación entre el soberano monegasco y Nicole Coste. Con motivo de su llegada a la mayoría de edad ha celebrado una gran fiesta a la que su hermana mayor no ha querido faltar. "¡Es una celebración! ¡Feliz cumpleaños mi hermanito Alexandre!", decía la artista junto a varias fotos que resumen esta velada en la que no faltaron las sorpresas, las risas, la diversión así como los gestos de cariño y complicidad.

Jazmin Grace, que para la ocasión vistió una falda de color rojo combinada con una original camisa blanca (curiosamente los dos colores de la bandera del Principado de Mónaco), asistió a la fiesta acompañada de su novio, Ian Mellencamp, el modelo con el que lleva más de tres años de relación. La velada comenzó con una cena al aire libre en la que las mesas estaban adornadas con velas y centros florales. Tras degustar el menú llegó una de las partes más esperadas: Alexandre sopló las velas en varias tartas adornadas con bengalas. Además, brindó con todos los asistentes por esta nueva vuelta al sol que marca un importante paso en su transición a la vida adulta. Al lado del hermano mayor de los mellizos Jacques y Gabriella, al que no pararon de hacer fotos, aplaudir y cantar, colocaron una pantalla grande en la que ponía "feliz cumpleaños".

Aunque cumplió 18 años el pasado 24 de agosto, Alexander ha esperado al fin de semana para poder celebrarlo. Durante la fiesta, en la que estaba exultante de felicidad, se acercó al sitio en el que estaba Jazmin Grace y se fotografió muy sonriente con ella. "Te quiero, estoy orgullosa de ti", le decía. Junto a ellos se encontraba una amiga llamada Randi que solo horas después regresaba a París. Los hermanos también posaron juntos ante las cámaras que se encargaron de captar todos los momentos de esta mágica celebración que, con toda seguridad, será inolvidable para el hijo del soberano monegasco, quien siempre ha apostado por mantener una vida discreta al margen del foco mediático.

Alexandre no se prodiga habitualmente en actos públicos y prefiere mantener sus perfiles cerrados, pero sí tiene una buena relación con los miembros de los Grimaldi a pesar de que no forma parte de la línea de sucesión al trono, al igual que su hermana mayor. De hecho estuvo presente hace dos años en la celebración de la boda de Louis Ducruet y Marie Chevallier, que se casaron tanto por la iglesia como por lo civil. Fue Jazmin Grace quien compartió varias fotos de los dos juntos posando sobre una pared de flores con el nombre de los novios. Solo doce meses antes el hijo de Alberto de Mónaco celebró su confirmación en Londres y, según informaba El País, el príncipe soberano se trasladó hasta la ciudad del Támesis para acompañarle en este paso.

El reencuentro de Alberto y Charlene

Esta fiesta de cumpleaños llega en una semana importante para la Familia Real del Principado ya que se ha producido el esperado reencuentro entre Alberto y Charlene de Mónaco. La Princesa se encuentra en estos momentos en Sudáfrica recuperándose de una infección otorrinolaringológica que le impide viajar y por la que ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente. Los médicos no le permiten coger un avión de vuelta a casa y ahora su vida está marcada por la distancia con su marido y sus niños, a los que ha podido volver a abrazar tras dos meses comunicándose únicamente por teléfono y videollamadas. Estos días juntos no solo han supuesto para ella una gran inyección de energía sino que también han servido para acallar los rumores de crisis en el matrimonio. Se espera que la mujer del soberano pueda regresar a su hogar en octubre y retomar sus compromisos oficiales.