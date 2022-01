El complicado año para el Principado de Mónaco por la ausencia de Charlene

La familia principesca está a punto de cerrar un año tremendamente difícil, en el que tan solo hemos visto a Charlene de Mónaco en un acto oficial en enero. Así, la primera mitad de 2021 ha estado marcada por una pregunta: ¿dónde está la princesa? La respuesta llegó en forma de comunicado de palacio. Se encontraba en Sudáfrica recuperándose de una infección otorrinolaringológica severa. Las incógnitas no cesaron desde entonces y se alimentaron con rumores de crisis matrimonial que se esforzaron en desmentir. Entre tanto, la vida institucional seguía su curso, y las hermanas del príncipe Alberto han estado allí para acompañarle siempre que ha sido necesario, en especial Carolina de Mónaco, que no es la primera vez que tiene que hacer las veces de 'primera dama', primero tras la muerte de su madre y después también con su hermano antes de que contrajera matrimonio.

Carolina de Mónaco, volcada con su hermano y sus sobrinos

La gala de la salud planetaria, el tradicional baile de la Cruz Roja o el Día Nacional de Mónaco son algunas de las citas en las que Carolina de Mónaco ha ejercido de perfecta consorte, tan impecable vestida de gala y compartiendo posado con Sharon Stone y Orlando Bloom como visitando una exposición pendiente de sus sobrinos, Jacques y Gabriella, de siete años. Desde que estalló la pandemia aproximadamente, la hermana del Príncipe Alberto optó por alejarse de los focos y no reaparecío en público hasta marzo de este año cuando acudió al bautizo de un catamarán amadrinado por su sobrina Camille Gottlieb. La enfermedad de su cuñada le impidió entonces volver a su retiro. Ya era oficial: Carolina de Mónaco había vuelto.

Ya sea sola o acompañada de su hija, Carlota y otros miembros de la familia Grimaldi, la Princesa volvía a brillar en cada acto como siempre lo había hecho, consciente al mismo tiempo que su creciente protagonismo venía derivado de la difícil situación que vivía la esposa de su hermano. Durante el Día Nacional de Mónaco tanto ella como su hermana Estefanía acompañaron al príncipe de Mónaco y no disimularon una mueca de preocupación cuando el sacerdote encargado del servicio religioso en la catedral deseó una pronto recuperación a la princesa Charlene. Poco después, salía a la luz una entrevista del soberano en People en la que revelaba que su esposa había ingresado voluntariamente en un centro fuera de Mónaco para recuperarse de un "agotamiento profundo físico y emocional". Hacía tan solo unos días que había regresado al Principado tras más de medio año en Sudáfrica, pero la recuperación está siendo más lenta de lo esperado.

La Princesa se reecontraba por fin con su familia en casa tras tres operaciones en su país natal, pero aún era pronto para incorporarse a la vida pública y retomar el ritmo normal. Además, la familia no solamente ha tenido que lidiar con esta separación forzosa por motivos graves de salud, sino que otro frente se abrió y, pese a los intentos, no termina de cerrarse: el de los rumores de crisis. Las especulaciones no han dejado de crecer desde que se desconocía las causas de la ausencia de charlene, pero las explicaciones tampoco sirvieron para zanjar la cuestión. Es un fantasma recurrente en el palacio Grimaldi y ni las fotos de los ansiados reencuentros, tanto en Sudáfrica como ya en Mónaco, ni las declaraciones de unos y otros contando lo mucho que se echaban de menos aplacaban los rumores. Por eso, el príncipe Alberto quiso ser más claro que nunca en People, tanto en lo que respecta a la salud de su esposa como en desmentir que nada de lo ocurrido tuviese que ver con su matrimonio.

