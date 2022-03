Alberto de Mónaco confirma que Charlene está de nuevo ingresada y habla más claro que nunca sobre su salud

Alberto de Mónaco ya había dado alguna pista cuando declaró que su mujer no se encontraba en el Principado y que su dolencia no era solo física. Pretendía así arrojar algo de luz tras la confusión provocada por el anuncio de palacio tan solo una semana después del regreso de la princesa Charlene de Sudáfrica en el que comunicaba que se retiraba temporalmente de la vida pública y que su ubicación sería confidencial. Ahora, su marido ha hablado claro sobre su situación en una entrevista en People revelando que se encuentra ingresada en un centro por voluntad propia tras sufrir un profundo agotamiento, tanto emocional como físico.

Charlene reaparece con un significativo mensaje desde su retiro

Según el Príncipe, su estado se debe en parte a las secuelas de la operaciones y tratamiento a los que se sometió en los últimos meses, pero no se trata solo de eso. "Puedo decir que estaba sufriendo una fatiga increíble. No podía dormir bien durante varios días, no estaba comiendo bien tampoco. Ha perdido mucho peso, lo que la hace más vulnerable a las enfermedades, como catarro, gripe o, Dios nos libre, COVID", ha explicado. La decisión la tomaron cuando el soberano volvió de su viaje oficial a Dubái este fin de semana, junto a los hermanos de la Princesa y una cuñada. "Ella ya lo había decidido y solo queríamos que lo confirmara delante de nosotros. Ella lo quería así. ya sabía que lo mejor que podía hacer era irse, descansar y recibir el tratamiento médico adecuando", ha contado el soberano asegurando que ese lugar no podía estar en Mónaco, por razones de privacidad, aunque sí está en Europa.

Una de las razones por las que ha sido tan claro a la hora de explicar el proceso que está atravesando Charlene, y ante el que afirma que se encuentra tranquila tras entender que necesita ayuda, es la necesidad de atajar las especulaciones que han surgido. Uno a uno, Alberto de Mónaco ha negado cada uno de los rumores que han surgido, en especial el más extendido: la crisis matrimonial. "Esto no es Covid y no está relacionado con un cáncer. No es una cuestión de relaciones personales y si queréis discutir sobre otra especulación, no está relacionado con la cirugía plástica", ha zanjado insistiendo una vez más en que la naturaleza de estos problemas nada tiene que ver con su matrimonio.

VER GALERÍA

Aún no puede confirmar cuando se producirá la esperada incoporación de su esposa a las tareas institucionales, pero se estima que permanecerá tratándose al menos unas semanas. El Príncipe también ha contado cómo están llevando sus hijos esta difícil situación -en el Día Nacional de Mónaco dedicaron a su madre un cariñoso mensaje desde el balcón- y ha asegurado que lo entienden, que sabían que estaba muy cansada y que pronto irán a visitarla. También se ha sincerado sobre cómo lo está viviendo él, teniendo en cuenta la apretada agenda que suele tener estos meses. "Por supuesto, estoy triste, pero sé que está en un buen lugar ahora", ha afirmado.

Parecía que el regreso de Charlene de Mónaco al Principado después de más de seis meses en Sudáfrica recuperándose de una infección otorrinolaringológica severe marcaba el inicio de una nueva etapa con la Princesa de nuevo en la agenda pública monegasca. Sin embargo, unas declaraciones de su cuñada Chantell Wittstock parecían advertir: no tan rápido. Según la esposa de su hermano Sean, era posible que no volviese a palacio y que su incorporación a la vida publica no fuese inmediata. El comunicado de palacio confirmaba con unas palabras que suscitaban más interrogantes que respuestas su retiro temporal y ahora, por fin, el príncipe Alberto habla abiertamente sobre las razones que mantendrán a su mujer alejada de su familia y sus deberes durante un tiempo.

Loading the player...

De la inmensa emoción de Alberto de Mónaco al recordar a Charlene... a las travesuras de Gabriella y Jacques: todas las curiosidades del Día Nacional