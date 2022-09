El simbólico regreso de Meghan con un flamante 'total look' rojo, sostenible de pies a cabeza La duquesa de Sussex ha estrenado un conjunto cargado de significado en su esperada reaparición en Reino Unido

Tres meses después de las celebraciones por el Jubileo de Platino de Isabel II, jornadas de alegía pero también de tensión para la Familia Real Británica, los duques de Sussex han vuelto al Reino Unido. Esta vez, sin embargo, no se reunirán con sus parientes, pues participarán en el One Young World Summit, un evento de carácter benéfico en favor del liderazgo juvenil. Si en su visita a Nueva York fue el príncipe Harry quien tomó protagonismo, esta vez ha sido Meghan, que con su flamante 'total look' rojo ha acaparado todas las miradas del público al pronunciar un discurso sobre igualdad de género.

Meghan se viste de rojo, su color preferido en momentos difíciles

En términos de estilo, nadie puede llevar un estilismo monocromático como la duquesa de Sussex. Combinar distintas piezas de tonalidades similares es un arte que domina con matrícula de honor, aunque sus preferidos son los conjuntos en colores neutros, como el blanco, el azul marino o el beige. Su momento estelar en la cumbre de Manchester, no obstante, exigía un registro de alto impacto y es por ello que finalmente se ha decantado por este dos piezas rojo de la firma Another Tomorrow, compuesto por una blusa de cuello redondo con lazo en viscosa sostenible que al tacto simula un georgette de seda texturizado (545 euros) y unos pantalones fluidos de silueta recta elaborados con lana merino.

Esta fogosa paleta también adorna otros de sus posados más sonados, como el impresionante vestido de Carolina Herrera que lució en la gala Salute to Freedom de 2021 y que sigue ocupando titulares por la exorbitante cifra en su etiqueta (5.300 euros aproximadamente), o el diseño rojo intenso que llevó en su primer viaje de vuelta a Londres tras el escándalo de su salida, en marzo de 2020.

La sostenibilidad como bandera

La elección de ambas prendas sirve para reafirmar el compromiso de Meghan con la preservación del medioambiente. Desde hace unos años, evita hacerse con piezas de moda producidas en masa y se inclina en su lugar por firmas de filosofía eco-friendly. Así se describe Another Tomorrow en su página web: "Sostenible, ética, de la granja a la fábrica y al atelier". El sello consiguió la certificación de sostenibilidad B Corp tras neutralizar sus emisiones de carbono, al deshacerse de intermediarios y tratar los tejidos desde el momento de la extracción hasta el momento de la venta.

Oro y diamantes de extracción ética y artesanal

Sus accesorios cuentan la misma historia, pues además de llevar unos nuevos salones, concretamente el modelo Panthere 105 de Aquazzura en ante de color rojo, ha estrenado dos piezas de joyería de Tabayer, otra enseña de elaboración ecológica. Hablamos de sus pendientes de aros gruesos asimétricos en oro amarillo de 18K proveniente de mineras artesanales de pequeña escala y adornados con pavé de diamantes de extracción ética, y su anillo de oro amarillo a juego. Para reforzar la sofisticación del conjunto, Meghan ha recurrido a su característico peinado de coleta baja pulida y, como es habitual, apenas ha llevado maquillaje.