Meghan Markle, la 'royal' que estrenó el vestido más caro en 2021

Aunque hace justo un año desde que los duques de Sussex decidieron dar un paso atrás en sus obligaciones reales para comenzar una nueva vida lejos del Reino Unido, el matrimonio sigue dando mucho que hablar. Ahora que llevan una vida más cercana a la de las estrellas de Hollywood que a la realeza, el cambio se ha notado también en sus armarios, otro aspecto que genera numerosos comentarios. Después del mensaje que mandaron a través de sus looks en la felicitación navideña hace unos días, hoy vuelve a ser noticia uno de los estilismos más destacados de Meghan en los últimos meses: su impresionante vestido de gala firmado por Carolina Herrera.

VER GALERÍA

Un estreno de alto impacto

El pasado 10 de noviembre, la pareja asistía a 2021 Salute To Freedom Gala en el Intrepid Sea-Air-Space Museum de Nueva York, una cita que supuso el regreso de Meghan a la alfombra roja y que no dejó indiferente a nadie. Para la ocasión, eligió un modelo rojo de pronunciado escote que dejaba su espalda al aire, una pieza que se ceñía a la cintura y contaba con falda recta y sobrefalda voluminosa con cola para aportar un espectacular aspecto teatral. Sin duda, un estreno inolvidable pero, ¿por qué vuelve a ser noticia hoy? La respuesta está en su precio, 5.990 dólares, unos 5.275 euros al cambio, lo que lo convierte en el vestido más caro que estrenó una royal en 2021.

- Desde que era 'royal' hasta hoy: ¿es esta la tienda española favorita de Meghan Markle?

VER GALERÍA

Los estrenos reales, en cifras

Como cada año, el portal especializado en moda real UFO No More ha publicado un estudio de los armarios de las royals en 2021, cuya conclusión es que la que más ha gastado en ropa ha sido Kate Middleton. Sin embargo, aunque en total la duquesa de Cambridge haya hecho la mayor inversión en moda con 118 nuevas prendas que le han costado más de 100.000€, el vestido más caro del año lo ha llevado su cuñada, la duquesa de Sussex. A modo de curiosidad, también se cuela en el ránking de prendas más costosas el abrigo que llevó en la sesión de fotos de la revista Time el pasado septiembre, un diseño de The Row valorado en 6.190 dólares, unos 5.450€.

- Olympia de Grecia y otras 'royals' que posaron como estrellas de la alfombra roja