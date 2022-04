¿Han ido en son de paz o todo lo contrario? Todos los mensajes (ocultos o no) que han lanzado los duques de Sussex en su regreso a Europa Hacía dos años que no pisaban juntos el Viejo Continente y su visita se ha hecho notar y mucho

Era un regreso muy esperado y ellos lo sabían. Los duques de Sussex, juntos en Europa dos años después. Entre tanto, se instalaron en California, ampliaron la familia y dieron una entrevista bomba que hizo temblar a Buckingham. En realidad, dieron poca tregua a Palacio en todo este tiempo y su reciente visita no ha sido una excepción. La primera sorpresa llegó con su visita a la Reina antes de recalar en Países Bajos, donde se celebraba la quinta edición de los Juegos Invictus, la competición fundada por el príncipe Harry para impulsar la integración de los veteranos heridos de guerra. Fue el primer gesto de varios con los que la pareja parece dejar claro que no están dispuestos a mantener un perfil bajo. Son independientes e imparables.

Bandera blanca a su llegada a Windsor

Meghan Markle no volvía a Europa desde que aquel día de la Commonwealth de 2020 en el que dijeron adiós a la vida pública y a Reino Unido. Que su primera parada desde entonces sea el castillo de Windsor, es toda una deferencia teniendo en cuenta las circunstancias. Y las circunstancias son principalmente que el nieto de Isabel II no acudió unas semanas antes a la misa en recuerdo del duque de Edimburgo alegando razones de seguridad y alejando aún más si cabe las posturas entre él y los Windsor. Es bien sabida la predilección mutua entre la Reina y el príncipe Harry, así que la visita de la pareja fue vista en un principio como una oportunidad para limar asperezas y procurar un posible acercamiento.

Sin embargo, hay un detalle que no se puede pasar por alto. Los duques de Sussex siempre han salvado de la quema a Isabel II, para la que solo han tenido buenas palabras. El encuentro que realmente podría haber supuesto algún giro en sus relaciones familiares sería con el príncipe Guillermo, pero los duques de Cambridge se encontraban de vacaciones en la estación de Courchevel, en los Alpes Franceses, de donde regresaron a tiempo para la misa de Pascua del domingo. Se desconoce si hubo intención o no por alguna de las partes de mantener esa conversación cara a cara, pero la realidad es que no se produjo -al menos cara a cara- de manera que la reunión con la Reina, sin ser poco importante, aún es pronto para saber si realmente ha podido ser un puto de inflexión.

'Esto es servicio'

Si con la visita a Isabel II, muchos veían un claro gesto conciliador por parte de los duques de Sussex, el discurso de Meghan Markle en la ceremonia inaugural de los Juegos Invictus no ha tenido la misma interpretación. Fue esta frase la que desató la polémica: "Muchas gracias por su servicio y gracias a toda la familia y amigos que están aquí y nos han estado apoyando en el camino. Porque esto es servicio, esto es dedicación y esta es la familia Invictus", pero ¿por qué la prensa británica ha visto un dardo a la Reina en estas palabras aparentemente inocentes? Recordemos que cuando el príncipe Harry y Meghan Markle plantearon su decision de abandonar sus obligaciones reales, querían seguir con una vida de servicio a la monarca, algo que no fue aceptado. En ese momento, la pareja respondió: "Todos podemos vivir una vida de servicio. El servicio es universal".

Mediáticamente expuestos, pero blindados

La seguridad es una cuestión que preocupa y mucho al príncipe Harry. Tanto, que se ha embarcado en un litigio con el Ministerio de Interior británico para poder contar con protección policial cuando viaje a Reino Unido y, mientras tanto, asegura que no se siente seguro de volver, ni siquiera a la misa en homenaje a su abuelo que se celebró el pasado 9 de noviembre en Westminster. Aunque finalmente sí ha regresado, ha sido sin previo aviso, y para una reunión exprés de la que ni siquiera hay testimonio gráfico. De lo que sí hay fotos, y muchas, es de su paso por los Juegos Invictus. Pletóricos, románticos, espontáneos... Se puede decir que estaban en su salsa, cercanos y relajados, pero eso sí, profundamente blindados. Un equipo de cinco agentes, encabezado por Cristopher Sánchez, exguardaespaldas de los expresidentes estadounidenses, Barack Obama y George W. Bush, se ocupaban de protegerlos. Los Sussex no van a escatimar en seguridad, más aún después de haber excusado su presencia en la misa al duque de Edimburgo con este pretexto.

'Quiero asegurarme de la que la Reina esté bien rodeada'

Si algo puede poner en tensión a Buckingham es una entrevista del príncipe Harry y es exactamente lo que ha hecho. En la cadena NBC ha hablado sobre su encuentro con la Reina y, como ya suele ser habitual, sus palabras no han dejado indiferente a nadie. “Estar con ella fue genial. Fue tan agradable verla… Está en buena forma. Siempre ha tenido un gran sentido del humor conmigo. Tenemos una relación realmente especial. Hablamos de cosas de las que ella no puede hablar con nadie más”, ha asegurado Harry, dejando claro una vez más que está del lado de su lado, del de la soberana, hasta tal punto que: "Me estoy asegurando de que esté protegida y tenga a las personas adecuadas a su alrededor”. Y ahí está la frase que realmente ha levantado ampollas, ¿a quién se refiere? ¿al príncipe Carlos y el duque de Cambridge, que institucionalmente están más próximos? ¿a Andrés de York, que pese a las polémicas sigue siendo un gran apoyo para su madre?

Parece que habrá que esperar al próximo capítulo para tener más respuestas. La pregunta es cuándo será. Podría ser pronto, en las celebraciones del Jubileo de la Reina, a las que podrían ser invitados coincidiendo además con el primer cumpleaños de su hija pequeña Lilibet Diana, o tal vez en otra visita sorpresa, esta vez con los niños, o quizás en la autobiografía que está preparando el príncipe Harry y que se espera que vea la luz este año.