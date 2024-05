El proyecto con el que el príncipe Carlos hace la competencia a su hijo Harry

Hace algunos meses el príncipe Harry y Meghan anunciaban un acuerdo millonario con una de las plataformas de streaming de mayor audiencia, Netflix, compromiso que les llevará a producir diversos contenidos que abarcarán desde documentales y series hasta largometrajes y programación infantil. Amazon Prime anuncia ahora el fichaje estrella del príncipe Carlos, que se convierte así en el segundo miembro de la Familia Real en involucrarse en proyectos audiovisuales y además, en cierto modo, en “competencia” de su hijo menor. El hijo de Isabel II se pone al frente de un canal RE:TV, cuyos contenidos estarán centrados en el medio ambiente, el cambio climático y en el impacto que el hombre está dejando en el planeta. En el vídeo promocional, el propio Carlos comenta que “ha pasado gran parte de su vida tratando de concienciar a las empresas y la gente para que busquen soluciones a la crisis climática”. “Creo que a veces nos olvidamos de que somos parte de la naturaleza, así que todo lo que le hacemos al mundo a nuestro alrededor nos lo estamos haciendo a nosotros mismos” señala con el gesto serio.

“RE: TV se plantea con el objetivo de reflejar la decisión e imaginación de la humanidad y premiar las soluciones más inspiradoras para lograr la sostenibilidad” añade. En este proyecto, por el que el hijo de Isabel II no habría cobrado nada, se espera la emisión de documentales sobre proyectos centrados en la sostenibilidad, en conseguir una economía más limpia, en el entorno natural y la innovación, poniendo el foco en industrias como las productoras de café o las que confeccionan moda. El canal elaborará contenido propio y rescatará también grabaciones antiguas.

Los proyectos audiovisuales de la Familia Real británica

Este fichaje se conoce apenas unos meses después de que transcendiera, fue en abril, el acuerdo al que Harry y Meghan habían llegado con Netflix a través de su productora Archewell Productions (se cifró en unos 87 millones de euros) . Heart of Invictus es el primer proyecto de Harry y Meghan con la plataforma, una serie documental en la que se narrarán las historia y los duros entrenamientos de algunos competidores de los Juegos Invictus, de los que Harry es creador y patrocinador. La competición estaba planificada para mayo de 2020 en La Haya pero, con motivo de la pandemia, fue aplazada al 2022 por lo que en este montaje se sigue la estela de los veteranos heridos que participarán en la que será la quinta edición de los Juegos. "Esta serie brindará a las comunidades de todo el mundo una ventana a las historias conmovedores y ejemplares de estos competidores durante su camino a los Países Bajos el próximo año", explicaba el príncipe Harry en un comunicado.

Tras su mudanza a Estados Unidos, los duques de Sussex han puesto en marcha diversos proyectos audiovisuales que incluyen esta colaboración con Netflix, pero también otro acuerdo con la plataforma de streaming Spotify y el documental sobre salud mental The me you can't see (que en español se podría traducir como Lo que no ves de mi), que Harry creó junto a Oprah Winfrey. Este fin de semana se han convertido en uno de los reclamos del concierto Global Citizen Live, una iniciativa que reunió a un buen número de estrellas musicales en Nueva York para promover la equidad en el reparto de las vacunas contra el coronavirus.

El príncipe Carlos es el último miembro de la familia en involucrarse en proyectos destinados a las nuevas tecnologías y los nuevos canales de comunicación. La pasada primavera los duques de Cambridge también lanzaron su propio canal de Youtube, destinado a acercar la monarquía las nuevas generaciones.