Unidos sobre el escenario y reinvindicativos, los duques de Sussex lanzan un poderoso mensaje en Nueva York

Los duques de Sussex han culminado su viaje a Nueva York sobre el escenario. Entre estrellas como Jennifer López, Ricky Martin y Coldplay, el príncipe Harry y Meghan Markle también dejaron oir su voz en concierto Global Citizen Live celebrado en el Central Park de Nueva York. El objetivo de este festival, que ha sido retransmitido las 24 horas desde ciudades de todo el globo como Lagos, Londres, Los Ángeles, Nueva York, Paris, Rio de Janeiro, Seúl y Sydney es reivindicar la equidad en el acceso a las vacunas contra la COVID-19. El príncipe Harry y Meghan Markle, de la mano sobre el escenario han hecho llegar su mensaje con un discurso apasionado que ha desatado los aplausos del público.

Meghan Markle, una improvisada cuentacuentos en su visita a un colegio de Nueva York

"Mi mujer y yo creemos que el lugar en el que has nacido no debería dictar tus posibilidades para sobrevivir. Especialmente, cuanto los tratamiento para mantenerte a salvo existen", ha afirmado el Duque que preguntaba a la multitud: "¿Estamos preparados para hacer lo que sea necesario para acabar con esta pandemia?. Meghan Markle, con un minivestido blanco de manga corta, ha recordado el trabajo de investigadores, sanitarios y trabajadores esenciales que "arriesgaron su vida para proteger a la comunidad global" y ha asegurado: "Hay mucho que podemos hacer hoy para acercarnos al final de esta pandemia y por eso estamos aquí". El príncipe Harry ha ido más allá advirtiendo de que la batalla no solo es contra el virus. "Esta es una batalla contra la desinformación, la burocracia, la falta de transparecia y de acceso y, por encima de todo, una crisis de derechos humanos", ha aseverado en un encendido discurso que remataba así: "Muchas de estas vacunas están financiadas con fondos públicas. Son vuestras vacunas, vosotros las pagasteis"

Los participantes en el concierto piden a los países del G7 y a la Unión Europea que compartan al menos mil millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 con los más necesitados. Exigen también la exención de los derechos de propiedad intelectual de la citada vacuna. Además, la campaña solicita a los proveedores de las mismas que compartan la tecnología de ARNm con el nuevo centro de transferencia respaldado por la Organización Mundial de la Salud con sede en Sudáfrica. Esta misma reclamación se ha oído en otros escenarios del mundo. Así, a las actuaciones que ha acogido el escenario neoyorquino, hay que sumar otras como las de Ed Sheeran, Sir Elton John, Kylie Minogue o Metallica desde Londres y París, entre otros.

No es la primera vez que colaboran con la organizacion Global Citizen ya que en mayo los Duques fueron embajadores de la campaña VAX Live: The Concert to Reunite the World de Global Citizen. Una iniciativa solidaria musical que se celebró en el SoFi Stadium de Inglewood (California), a la que no pudo asistir de forma presencial Meghan Markle por su avanzado estado de gestación, y que tuvo como invitados a Chrissy Teigen, Jennifer Lopez, Olivia Munn o J. Balvine, entre otros. Durante el acto, el Príncipe pronunció otro aplaudido discurso reclamando la igualdad en el acceso a las vacunas.

Su apretada agenda neoyorquina

Este viaje tiene lugar tan solo una semana después de que la pareja protagonizase la portada de The Time, al ser incluídos como unas de las cien personas más influyentes del año. En las fotografías la pareja posaba como auténticas estrellas, en unas imágenes que distaban mucho del protocolo que solía regir ante sus apariciones públicas. Ahora, casi cuatro meses después del nacimiento de su segunda hija, Lilibet Diana, Harry y Meghan han puesto en marcha su agenda pública con su primer viaje juntos desde que se establecieron definitivamente en Estados Unidos. El pasado jueves se reunieron con el alcalde de Nueva York y la gobernadora del Estados y horas antes de su participación en el concierto mantuvieron un encuentro en la sede de las Naciones Unidas con la vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed.

Harry, Meghan y Archie: Ahora somos tres

