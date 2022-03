Los duques de Sussex arrancan su vida pública en Estados Unidos con una visita muy simbólica en Nueva York

Los duques de Sussex ya están en Nueva York, en el que se puede considerar su primer viaje 'oficial' juntos desde que se mudaron a Estados Unidos. En línea con el espíritu filantrópico que siguen casi todos sus compromisos desde que abandonaron la primera línea de la casa real, el motivo que les lleva a la gran manzana es la lucha por la equidad en el reparto de vacunas contra el COVID-19. El sábado participarán en el concierto Global Citizen Live, celebrado en el Great Lown de Central Park, y que contará con la actuacion de Jennifer Lopez, Billie Eilish, Ricky Martin y Coldplay, entre muchos otros, pero su agenda en la ciudad ya ha comenzado. Este jueves Harry y Meghan se han reunido con el alcalde, Bill de Blasio, y con Kathy Hochul, gobernadora del Estado de Nueva York en el One World Observatory, situado en el edificio más alto de Estados Unidos. Allí, han llegado de la mano y saludando a los ciudadanos mientras avanzaban rodeados de fuertes medidas de seguridad

La actualización de la biografía de Meghan y Harry: una nueva brecha entre los Sussex y la familia real

VER GALERÍA

VER GALERÍA

"El príncipe Harry y la duquesa Meghan empezarán su aventura en Nueva York mañana, 23 de septiembre, por la mañana, cuando se unan al alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, y a Kathy Hochul a las 8 am para una visita al One World Observatory", ha compartido el periodista y escritor con sus seguidores. Se trata de un impresionante mirador situado en las plantas 100-102 del edificio One World Trade Center. Allí, los duques, vestidos casi de riguroso negro, se colocaron sus respectivas mascarillas antes de acceder al lugar de la reunión, donde no solo han tenido la oportunidad de intercambiar ideas con los dos dirigentes, sino que también han podido disfrutar de las hipnóticas vistas de Manhattan desde las alturas. Bill de Blasio, además, ha acudido acompañado de su mujer, Chirlaine McCray, y su hijo Dante, de 24 años. Harry y Meghan se han acercado también al monumento a las víctimas del 11-S que está en la inmediaciones del edificio.

VER GALERÍA

Este viaje tiene lugar tan solo una semana después de que la pareja protagonizase la portada de The Time, al ser incluídos como unas de las cien personas más influyentes del año. En las fotografías la pareja posaba como auténticas estrellas, en unas imágenes que distaban mucho del protocolo que solía regir ante sus apariciones públicas. Ahora, casi cuatro meses después del nacimiento de su segunda hija, Lilibet Diana, Harry y Meghan acuden a su primer acto público juntos desde que se establecieron definitivamente en Estados Unidos.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Es el sábado cuando se espera su aparición estelar en el concierto benéfico organizado en el Central Park, pero que tendrá su réplica en diferentes partes del mundo. Se trata de una retransmisión de 24 horas desde ciudades de todo el globo como Lagos, Londres, Los Ángeles, Nueva York, Paris, Rio de Janeiro, Seúl y Sydney para pedir a los países del G7 y a la Unión Europea que compartan al menos mil millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 con los más necesitados. Exigen también la exención de los derechos de propiedad intelectual de la citada vacuna. Además, la campaña solicita a los proveedores de las mismas que compartan la tecnología de ARNm con el nuevo centro de transferencia respaldado por la Organización Mundial de la Salud con sede en Sudáfrica. Así, a las actuaciones que acogerá el escenario neoyorquino, hay que sumar otras como las de Ed Sheeran, Sir Elton John, Kylie Minogue o Metallica desde Londres.

VER GALERÍA

No es la primera vez que colaboran con la organizacion Global Citizen ya que en mayo los Duques fueron embajadores de la campaña VAX Live: The Concert to Reunite the World de Global Citizen. Una iniciativa solidaria musical que se celebró en el SoFi Stadium de Inglewood (California), a la que no pudo asistir de forma presencial Meghan Markle por su avanzado estado de gestación, y que tuvo como invitados a Chrissy Teigen, Jennifer Lopez, Olivia Munn o J. Balvine, entre otros. Durante el acto, el Príncipe pronunció un apasionado y aplaudido discurso sobre la importancia de que las vacunas fueran accesibles para todo el mundo.

Haz click para ver el documental de Harry de Inglaterra, Meghan Markle y su hijo Archie, un episodio especial de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!