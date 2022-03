La actualización de la biografía de Meghan y Harry, una nueva brecha entre los Sussex y la Familia Real

Desde que en marzo de 2020 los duques de Sussex se instalaron en Estados Unidos para iniciar una nueva vida, nada ha vuelto a ser igual en su relación con la Familia Real británica. En esta etapa en la que ya no se encuentran bajo el paraguas de la Corona, ambos han hablado en varias ocasiones de su experiencia como antiguos miembros senior de la Institución. Entre todas las declaraciones que han hecho en diferentes apariciones públicas, una de las que más impacto ha generado ha sido decir que algunas actitudes de los Windsor eran racistas. Y aunque ha pasado casi medio año desde que contaron que las conversaciones cuando ella estaba embarazada de Archie "eran sobre cómo de oscura iba a ser su piel", este tema vuelve a ser protagonista por el lanzamiento de una versión actualizada de la biografía Meghan y Harry: En Libertad, en la que dan nuevos datos de sus vivencias.

VER GALERÍA

-¿Por qué el certificado de nacimiento de Lilibet Diana está dando tanto que hablar?

-Todo lo que está haciendo el príncipe Harry para curar su alma atormentada

Será el próximo martes 31 de agosto cuando el libro esté disponible, pero ya se han hecho públicas algunas partes del epílogo en el que se incluyen nuevas opiniones de la pareja. Así, indican que los duques de Sussex se plantearon revelar en televisión el nombre de la persona que hizo los supuestos comentarios racistas hacia su primogénito pero que finalmente lo descartaron. Tal y como indica Daily Mail, cuando prepararon la entrevista con Oprah Winfrey, su intención era "compartir este detalle". Pero Meghan Markle finalmente le dijo a la presentadora, con la que mantiene una estrecha amistad, que revelar esa identidad sería "muy perjudicial para ellos". También indican en estas primeras páginas que para la mujer del príncipe Harry fue liberador hacer las citadas revelaciones que provocaron un auténtico tsunami en el Reino Unido, país al que por el momento no ha regresado desde el Megxit.

VER GALERÍA

La ausencia de Meghan en el funeral de Felipe de Edimburgo

En la citada biografía escrita por Carolyn Durand y Omid Scobie no solo se ha dado a conocer la opinión del nieto de Isabel II y su esposa acerca del posicionamiento y la reacción de la Institución tras la emisión de la explosiva entrevista a la CBS. También se indica en estas páginas que los Windsor se sintieron "complacidos" de que Meghan Markle no estuviera presente en el funeral del duque de Edimburgo, que falleció el 9 de abril a los 99 años de edad. La duquesa de Sussex estaba por entonces embarazada de siete meses y sus médicos le desaconsejaron volar a Londres para despedir al abuelo de su marido, un funeral que supuso su reencuentro con la realeza británica tras más de un año lejos. "Varios miembros de la Familia Real quedaron discretamente complacidos de que Meghan se quedara en California, porque no querían ningún circo ni crear un espectáculo”, indican.

La duquesa de Sussex siguió el funeral por televisión desde su casa de Montecito, pero antes del último adiós al duque de Edimburgo, según People se puso en contacto telefónico con Isabel II para transmitirle sus condolencias y enviarle un mensaje de apoyo. En la distancia también quiso rendir tributo de manera personal al bisabuelo de sus hijos escribiendo una nota a mano que se incluyó en una de las coronas que se depositaron en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor en el que tuvo lugar el último adiós marcado por las restricciones sanitarias. Además, las flores que eligió tenían mucho significado ya que todas estaban ligadas con la vida y los orígenes del marido de la Reina.

VER GALERÍA

Las nuevas revelaciones de los Sussex

En el epílogo también se incluyen otros aspectos como que el príncipe Harry ha hablado en varias ocasiones con su hermano pero no con su padre o que se sintió muy triste cuando no colocaron la corona que envió en el Día del Recuerdo a los soldados caídos por no ser ya miembro senior de la realeza. También se indica que los duques de Sussex querían que su hijo Archie Harrison recibiera el título de príncipe a pesar de que en la prensa se dijo lo contrario cuando el niño nació y dan nuevos detalles de la situación financiera del Príncipe y Meghan, que en junio ampliaron la familia con el nacimiento de Lili Diana.