Los duques de Sussex viajarán a Nueva York este fin de semana por un poderoso motivo

El príncipe Harry y Meghan Markle están listos para realizar el que será su primer viaje público juntos desde que se mudaron a California. Los duques de Sussex se trasladarán hasta Nueva York donde el próximo sábado asistirán al Global Citizen Live que se celebrará desde el Great Lawn en Central Park. Con su presencia buscan enfatizar la importancia de la equidad a la hora de hacer llegar las vacunas contra el coronavirus a todos los rincones del mundo. El evento también marca su primera aparición conjunta desde que se convirtieron en padres por segunda vez y el regreso al trabajo de la pareja, que se ha tomado varios meses de descanso tras el nacimiento de su hija Lilibet el pasado mes de junio

A través de un comunicado, desde Global Citizen informan de que los Duques asistirán a Global Citizen Live desde Central Park para de este modo "continuar su trabajo urgente con los líderes mundiales en la búsqueda de la equidad global de las vacunas para poner fin a la pandemia de COVID-19 para todos, en todas partes", afirman.

Ya el pasado mes de mayo, el príncipe Harry, de 37 años, y Meghan, de 40, actuaron como embajadores de excepción de la campaña VAX Live: The Concert to Reunite the World de Global Citizen. Una iniciativa solidaria musical que se celebró en el SoFi Stadium de Inglewood (California), a la que no pudo asistir la Duquesa por su avanzado estado de gestación, y que tuvo como invitados a Chrissy Teigen, Jennifer Lopez, Olivia Munn o J. Balvine, entre otros. Durante el acto, el Príncipe pronunció un apasionado y aplaudido discurso sobre la importancia de que las vacunas fueran accesibles para todo el mundo.

El nieto de la reina Isabel II y su esposa están muy concienciados y muy involucrados con hacer llegar vacunas contra el coronavirus a todos los puntos del planeta, sin dejar atrás a los países más pobres. "Durante el año pasado, nuestro mundo ha experimentado dolor, pérdida y lucha, juntos. Ahora necesitamos recuperarnos y curarnos, juntos", dijo la pareja en un comunicado sobre el tema. "No podemos dejar a nadie atrás. Todos nos beneficiaremos, todos estaremos más seguros, cuando todos, en todas partes, tengan el mismo acceso a la vacuna", afirmaban con rotundidad. Y proseguían: "Debemos perseguir la distribución equitativa de vacunas y, en eso, restaurar la fe en nuestra humanidad común. La misión no podría ser más crítica e importante".

La retransmisión global incluirá a multitud de artistas, activistas, filántropos y líderes empresariales y mundiales reunidos con la intención de hacer del planeta un lugar mejor para todos. El evento de Nueva York contará con las actuaciones de Coldplay, Jennifer Lopez o Lizzo, entre otros, y, por ejemplo, desde Londres se sumarán a la iniciativa nombres como los de Ed Sheeran, Sir Elton John, Kylie Minogue o Metallica.

Todos ellos se unen a una retransmisión de 24 horas desde ciudades de todo el globo como Lagos, Londres, Los Ángeles, Nueva York, Paris, Rio de Janeiro, Seúl y Sydney para pedir a los países del G7 y a la Unión Europea que compartan al menos mil millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 con los más necesitados. Exigen también la exención de los derechos de propiedad intelectual de la citada vacuna. Además, la campaña solicita a los proveedores de las mismas que compartan la tecnología de ARNm con el nuevo centro de transferencia respaldado por la Organización Mundial de la Salud con sede en Sudáfrica.