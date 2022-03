Meghan Markle, una improvisada cuentacuentos en su visita a un colegio de Nueva York

Los duques de Sussex han realizado una nueva aparición sorpresa durante su viaje a Nueva York en el que tienen una apretada agenda. Si ayer se reunían con el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, y la gobernadora, Kathy Hochul, en el observatorio ubicado en las plantas 100-102 del One World Trade Center, este viernes han visitado la escuela primaria PS 123 Mahalia Jackson en Harlem. Allí se ha producido un momento muy emotivo cuando Meghan ha leído su libro, The Bench, a una clase de estudiantes de segundo grado; un cuento en el que narra el vínculo paterno-filial desde los ojos de una madre, una historia para la que, según la propia autora, el príncipe Harry y su hijo Archie le sirvieron de inspiración para escribirla. El nieto de Isabel II se unió a los niños, sentándose entre ellos en el suelo, mientras la Duquesa leía la historia.

Meghan Markle ha lucido un traje pantalón de cachemir en color granate a juego con unos zapatos de tacón fino en el mismo tono. El príncipe Harry y su mujer han sido recibido por los niños del centro escolar con mucha emoción y han sido múltiples las muestras de afecto que les han profesado en forma de abrazos, que ellos han correspondido con el mismo cariño. Los Duques han recorrido el colegio acompañados por los estudiantes y también han tenido tiempo en su visita para admirar un mural pintado por los alumnos de cuarto y quinto grado.

El duque y la duquesa de Sussex se han unido a Meisha Porter, rectora de los colegios de Nueva York, para hablar sobre los esfuerzos de alfabetización de la escuela y también han donado dos cajas llenas de verduras y hierbas para apoyar el trabajo de la escuela en la promoción de alimentos frescos y saludables en la comunidad.

Los Duques continúan así con su agenda en Nueva York que iniciaron el pasado jueves con su visita al Wide Trade Center. Este viaje supone el regreso trabajo de la pareja después de haberse mudado a California y del nacimiento de su hija Lilibet el pasado mes de junio. Está previsto que mañana asistan al Global Citizen Live que se celebrará desde el Great Lawn en Central Park. Con su presencia buscan enfatizar la importancia de la equidad a la hora de hacer llegar las vacunas contra el coronavirus a todos los rincones del mundo. Un acto que contará con una retransmisión global durante 24 horas donde conectarán con ciudades repartidas por todo el globo como Lagos, Londres, Los Ángeles, Nueva York, Paris, Rio de Janeiro, Seúl y Sydney.

El evento incluirá a multitud de artistas como: Coldplay, Jennifer Lopez, Lizzo, Ed Sheeran, Sir Elton John o Metallica, entre otros. También a activistas, filántropos y líderes empresariales y mundiales reunidos con la intención de hacer del planeta un lugar mejor para todos. Los duques de Sussex ya fueron embajadores el pasado mes de mayo del VAX Live: The Concert to Reunite the World de Global Citizen. Una iniciativa solidaria musical que se celebró en el SoFi Stadium de Inglewood (California), a la que no pudo asistir la Duquesa por su avanzado estado de gestación, y que tuvo como invitados a Chrissy Teigen, Jennifer Lopez, Olivia Munn o J. Balvine, entre otros.

