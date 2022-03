¿Sabes que 'The Bench' no es el primer libro de Meghan Markle? Todo sobre su verdadero debut en la literatura La duquesa de Sussex ya hizo sus pinitos como escritora en la escuela secundaria

Este mes de junio está siendo muy intenso para la duquesa de Sussex ya que se ha convertido en mamá por segunda vez con el nacimiento de la pequeña Lilibet Diana y también ha publicado un libro llamado The Bench. Sin embargo, este cuento en el que narra el vínculo paterno-filial desde los ojos de una madre no supone el debut en la literatura de la mujer del príncipe Harry tal y como creíamos. Sus primeros pasos en esta industria los dio décadas atrás, durante la adolescencia, cuando aún era una estudiante anónima que no imaginaba que iba a triunfar como actriz y después a formar una familia al lado de la reina Isabel II. Ha sido Carla Hayden, la decimocuarta bibliotecaria del Congreso de Estados Unidos, la encargada de contar esta desconocida faceta de Meghan y mostrar alguna pincelada del libro que escribió a los quince años.

VER GALERÍA

-El príncipe Harry ya está en Londres para asistir al homenaje a su madre

-El homenaje a Diana de Gales reabre las teorías de conspiración

"¿Sabías que Meghan Markle, duquesa de Sussex, escribió un libro en octavo de primaria titulado Un rostro sin pecas... es una noche sin estrellas. Exalta la maravilla de las pecas con dibujos y versos. Meghan lo presentó en 1996 en el Registro de Derechos de Autor de los Estados Unidos", indica Carla Hayden junto a tres imágenes de esta publicación entre las que se incluyen la portada, una descripción de la autora y un fragmento del contenido. Así, vemos un dibujo de una chica acompañado del siguiente texto en el que reivindica estas manchas de la piel que son una de sus señas de identidad: "Algunas personas piensan que las pecas son extrañas, mientras que yo no estoy de acuerdo, porque si no tuviera mis pecas, entonces no sería realmente yo".

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Como en cualquier libro, incluye también una biografía de la escritora junto a una imagen de la duquesa de Sussex muy sonriente perteneciente a esa etapa académica. "Meghan Markle asiste actualmente al Instituto Immaculate Heart de Los Ángeles, California, y le gusta ver la televisión, pasar tiempo con sus amigos y participar en comedias musicales", comienza a decir este escrito en el que queda patente que en esa etapa ya se sentía atraída por el mundo de la interpretación. Cuenta también que escribió el libro en octavo como parte de un proyecto escolar y que su deseo es seguir escribiendo durante la etapa escolar. Además, como dedicatoria, da las gracias a sus padres por dedicar "su tiempo y esfuerzo a apoyarla".

VER GALERÍA

Sus otros proyectos narrativos

Parece que esta primera toma de contacto con la escritura hizo que Meghan quisiera adentrarse más en ese terreno. De hecho, antes de hacerse pública su relación con el hijo menor del heredero al trono británico tenía un blog llamado The Tig, nombre que tiene su origen en el vino Tignanello, su favorito. En los diferentes post daba consejos, hablaba de sus restaurantes favoritos, viajes, moda, belleza, política o mujeres inspiradoras. Este espacio lo cerró pero ha seguido interesándose por la literatura como evidencia su último proyecto: el lanzamiento de The Bench. Este cuento que define como una historia de amor, narra la dinámica del día a día de su familia aunque también se ha basado en otros testimonios. Incluye además ilustraciones de Christian Robinson en las que aparecen reflejados el príncipe Harry, el pequeño Archie y también ella y Lili Diana.

Loading the player...

Meghan Markle lanza su primer libro con guiño a su hija Lili, ¡los personajes te van a sonar mucho!