El juez acusa a los abogados del príncipe Andrés de intentar retrasar el caso Epstein

La primera vista preliminar del caso de Virginia Giuffre (previamente conocida como Virginia Roberts) contra el príncipe Andrés de Inglaterra, se ha celebrado este lunes en Nueva York y el equipo legal del acusado está dispuesto a hacer lo que sea para impedir que el juicio siga adelante. La víctima de Jeffrey Epstein acusa al padre de Beatriz y Eugenia de York de haber abusado de ella cuando tenía 17 años, pero Andrew Bettler, representante legal en Estados Unidos del hijo de Isabel II, ha calificado el procedimiento como "ilegal". El letrado considera que no se ha respetado el proceso de citación, y también ha asegurado que la demandante habría firmado un acuerdo secreto con el fallecido empresario en 2009 que le impediría hablar ahora.

El equipo legal del príncipe Andrés puso en duda si su defendido había sido correctamente citado e informado, ya que no se habrían tomado las medidas necesarias para iniciar el caso ni se había enviado una copia del proceso al acusado. Según los abogados de Virginia, la citación fue entregada a un oficial de policía en las puertas principales de la casa del Duque de York, en Windsor, el pasado 27 de agosto, lo que la defensa niega. Pero no solo los aspectos técnicos del litigio han formado parte de la vista preliminar. "Estamos muy preocupados por el fundamento de este proceso", ha declarado Bettler, que ha cuestionado si se trata de un caso "infundado, inviable y potencialmente ilegal". El letrado asegura que existe un acuerdo previo que la víctima supuestamente llegó a firmar con Jeffrey Epstein en 2009 para "liberar al Duque y otros de toda potencial responsabilidad".

El juez del distrito, Lewis Kaplan, no quiso ofrecer veredicto inmediato pero sí recordó a los dos equipos legales que insistir en los detalles administrativos no es más que una manera de retrasar el proceso. "Lo estamos haciendo más complicado de lo que realmente es, eliminemos todos los detalles técnicos y vayamos al fondo de la cuestión", señaló. Pero el abogado del príncipe Andrés no se contentó con la petición y pidió una intervención de la justicia británica para determinar si el proceso había sido ejecutado de manera correcta. No le fue concedida, pero sí que se ha paralizado el caso durante una semana para que el equipo de Virginia Roberts vuelva a enviar los papeles de la citación dentro de los plazos. La próxima vista será el 13 de octubre.

¿Por qué comienza el proceso legal veinte años después de los hechos?

La Ley de Víctimas Infantiles de Nueva York cambió en 2021, favoreciendo que las personas que hayan sufrido abusos sexuales durante su infancia denuncien sin tener en cuenta el tiempo que haya pasado, puesto que se elimina la prescripción del delito. En la demanda de Virginia, a la que tuvo acceso la BBC, se asegura que lo que supuestamente ocurrió cuando la demandante tenía 17 años sigue causando "una gran angustia, daño emocional y psicológico". "En este país ninguna persona, ya sea presidente o príncipe, está por encima de la ley, y ninguna persona, por vulnerable sea, puede ser privada de la protección de la ley. Hace veinte años, la riqueza, el poder, la posición y las conexiones del príncipe Andres le permitieron abusar de una niña asustada y vulnerable sin nadie que la protegiera. Ha llegado el momento de que alguien le pida cuentas", citaba el documento legal.