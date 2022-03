Sarah Ferguson responde a la gran pregunta: ¿volverá a casarse con el príncipe Andrés?

El príncipe Andrés y Sarah Ferguson, ¿de nuevo marido y mujer? Hay quien cree que esta situación podría llegar a darse tras el fuerte vínculo que siguen manteniendo el tercer hijo de Isabel II y la que fuera su esposa durante seis años, además de madre de sus dos hijas, Beatriz y Eugenia. La pareja se casó un 23 de julio de 1986, se separó en 1992 y se divorció en 1996, pero ambos volvieron a cruzar sus caminos en 2004 para vivir juntos desde entonces en la imponente Royal Lodge de Windsor, antigua residencia de la Reina Madre hasta su muerte en 2002. La estrecha amistad que une a los duques de York ha provocado que algunos contemplen la posibilidad de que vuelvan a darse el "sí, quiero", un cuarto de siglo después de sellar su ruptura matrimonial, algo por lo que ha sido preguntada Sarah Ferguson.

"Todo lo que puedo decir es que nos sentimos muy bien de la forma en la que estamos ahora", ha respondido la exmujer del príncipe Andrés en una entrevista para The Telegraph. "Siempre decimos que somos la pareja divorciada más feliz del mundo", añade. En este sentido, la ex nuera de Isabel II y ahora novelista asevera que "somos un padre y una madre que nos apoyamos mutuamente y creemos que la familia lo es todo. Estoy orgullosa de lo que hemos hecho juntos para criar a nuestras hijas y mantenernos unidos", sentencia. Sobre su soltería, Sarah Ferguson confiesa estar plena "ahora mismo" y asegura que "no hay nadie en mi vida" más allá de su exesposo, bromeando incluso sobre lo complicado que resulta encontrar un nuevo amor en estos tiempos que corren: "Lo siento mucho por los jóvenes que intentan tener citas durante la pandemia... ¡debe ser una pesadilla!", decía con humor.

Echando la vista atrás, vemos cómo la duquesa de York no ha tenido ningún reparo en dedicar palabras de cariño y admiración al hijo de Isabel II en distintas ocasiones, como cuando en 2018 dijo que el día su boda "fue el día más feliz de mi vida. Andrés es el mejor hombre que conozco y lo que hace por Gran Bretaña es increíble; nadie sabe cuánto trabaja por su país", manifestó. "Mi deber es para con él. Le apoyo y siempre lo haré. Nuestra manera de ser es nuestro propio cuento de hadas. Aunque ya no somos pareja, realmente creemos el uno en el otro. Los York somos una familia y lo hemos demostrado... Nos defendemos entre nosotros, nos escuchamos y somos totalmente respetuosos con los pensamientos de uno y otro", subrayó Sarah Ferguson, que el pasado febrero se convirtió en abuela por primera vez y ya espera con impaciencia la llegada de su segundo nieto, algo que sin duda ha fortalecido aún más los lazos con su exmarido.

