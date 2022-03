El marido de Zara Tindall detuvo una pelea entre dos aficionados durante la final de la Eurocopa

La final de la Eurocopa entre Italia e Inglaterra congregó en el estadio londinense de Wembley a 60.000 personas, entre las que se encontraban varios miembros de la Familia Real británica. Los duques de Cambridge disfrutaron del partido desde el palco de honor mientras que Zara Tindall, prima del príncipe Guillermo, y su marido, Mike, observaron el encuentro desde una zona más concurrida. Ambas selecciones se jugaban el ansiado trofeo, algo que hizo que el ambiente entre los espectadores estuviera muy tenso. Minutos antes de que el árbitro indicara el comienzo del juego, dos aficionados sentados cerca de la nieta de Isabel II y del excapitán de la selección nacional de rugby iniciaron una disputa que los llevó a las manos.

Uno de los hinchas implicados en la disputa acabó recibiendo un fuerte golpe en la nariz que provocó que Mike Tindall interviniera entre ellos para que la pelea no fuera a más, tal y como informó el diario británico The Sun. El servicio de seguridad del estadio no pudo intervenir a tiempo antes de que los aficionados llegaran a las manos, por lo que Mike no dudó en separarlos. Zara Tindall, por su parte, sacó un pañuelo de su bolso para limpiar algunos restos de sangre que había en su asiento después del golpe que recibió uno de los espectadores en Wembley. Una insólita escena que, según explican algunos testigos, fue un "caos absoluto", el cual podría haber implicado a muchas más personas si no hubiera sido por la rápida intervención del marido de Zara.

A pesar del incidente que tuvo lugar a escasos minutos de que comenzara la tan esperada final de la Eurocopa, Zara y Mike disfrutaron de los 120 minutos que duró el partido. El exjugador de rugby profesional compartió con sus seguidores un mensaje de ánimo a la selección inglesa después de que esta no pudiera alzarse con el trofeo de campeón. "Muy orgulloso del England Football, la noche no fue para Inglaterra pero este equipo de jugadores ha dado un gran paso adelante y creo que competiremos en más torneos durante muchos años. ¡Bien hecho chicos!", citaba con emoción a pesar del resultado negativo para su selección.

Una llegada antes de lo previsto

Mike y Zara Tindall dieron la bienvenida a su tercer hijo, Lucas, el pasado 21 de marzo en circunstancias excepcionales. La nieta de Isabel II se puso de parto antes de lo esperado y no tuvieron tiempo de ir al hospital, por lo que tuvieron que recibir al nuevo miembro de la familia en el baño de Gatcombe Park, la casa de campo de la princesa Ana donde reside el matrimonio. Dolly, comadrona y amiga de Zara, se encontraba en ese instante en la residencia, por lo que pudo ayudar e indicar a la pareja con los pasos correctos a seguir. "Fui corriendo al gimnasio a coger una esterilla y ponerla en el suelo del baño, lo llenamos de toallas", explicaba el exjugador de rugby entre risas en el podcast The Good, The Bad & The Rugby. También aseguró que su mujer había sido "una guerrera".