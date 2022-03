'The Crown' provoca un aluvión de ataques en internet a la duquesa de Cornualles

Clarence House se ha visto obligada a tomar una drástica decisión después de que la duquesa de Cornualles haya sido atacada por los ‘trolls’ en internet. La residencia del príncipe Carlos y su esposa ha decidido desactivar los comentarios de una de sus cuentas en redes sociales después de que la Duquesa haya sido objeto de “una campaña bastante desagradable”. Así, en su perfil público solo pueden enviar mensajes los usuarios a los que la pareja real sigue o que explícitamente haya mencionado que pueden responder, restringiendo así su uso. Un portavoz de Palacio ha confirmado a Hello! que se habían vetado los comentarios porque varias publicaciones contravienen las pautas de buenas prácticas en redes sociales de la Casa Real. Detrás de estos ataques estaría el malestar que entre algunos fans de la serie The Crown ha causado la imagen que se da de ella y su posicionamiento de la princesa Diana. Al hilo de esto, la Reina se ha mostrado “molesta y decepcionada” por la imagen que se da de ella en el éxito de Netflix y Helena Bonham Carter, que interpreta a la princesa Margarita, dijo que antes de cada capítulo se debería advertir que la serie es ficción y no un documental.

La cuenta de Clarence House en Twitter comparte fotografías, información y actualizaciones de las actividades del príncipe de Gales y de la duquesa de Cornualles. A raíz de ciertos comentarios de odio de los ‘trolls’ (personas con identidad desconocida que publican mensajes provacadores, irrlevantes o insultos) que surgieron después de que la cuarta temporada de The Crown sugiriera que el heredero al trono tuvo una aventura con el príncipe Carlos durante los inicios de su matrimonio con Diana, algo que no ocurrió en la realidad. Esto supondría que muchos de los seguidores de la saga televisiva han aceptado las tramas como un hecho histórico, cuando Carlos de Inglaterra no tuvo contacto con la duquesa de Cornualles durante los primeros cinco años tras su boda con la princesa Diana. Además de las palabras ofensivas, muchos de los internautas compartieron homenajes y fotos en recuerdo de la malograda Princesa.

Ante tal situación, la Casa Real ha tomado cartas en el asunto ya que no es la primera vez que se enfrenta a una campaña de desprestigio de este tipo. En marzo de 2019, dos meses después de que la versión británica de ¡HOLA! revelara que las duquesas de Cambridge y de Sussex estaban siendo atacadas por personas anónimas por internet, se decidió crear un manual de buenas prácticas. A principios de este año, Twitter comenzó a permitir a los usuarios que tenían perfil en esta red social a restringir los comentarios.

Lo cierto es que los nuevos capítulos de The Crown han venido marcados por la polémica. La nueva temporada, que se centra, especialmente, en la relación de Carlos y Diana, no ha gustado especialmente a la Reina ni a los familiares de la recordada Princesa. Si Isabel II está “molesta” por cómo se retrata a sus parientes y “decepcionada de que la trama solo se enfoque en sus relaciones”, el conde Charles Spencer, tío de los príncipe Guillermo y Harry, teme que muchos espectadores lo consideren verídico, en lugar de una dramatización de lo que ocurrió en realidad. “Creo que ayudaría enormemente que The Crown pusiera al comienzo de cada episodio que esto no es cierto, pero se basa en algunos hechos reales”, dijo en el programa Lorraine de la cadena de televisión ITV. Al respecto también ha confesado con anterioridad que se negó a que algunas escenas fuera grabadas en Althorp House, la casa familiar en la que se crió Diana, porque mucha gente se olvidaría que es ficción.

También la actriz Helena Bonham Carter, que tiene un destacado papel dando vida a la princesa Margarita, hermana de la soberana, se ha posicionado al lado de la Familia Real y asegura que la serie tiene “la responsabilidad moral” de recordar a los espectadores que están viendo una ficción y no un documental. Una afirmación que viene después de que Oliver Dowden, secretario de Estado de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte del Reino Unido, pidiera que se aclarara que los episodios no seguían la realidad tal cual ocurrió porque “me temo que una generación de espectadores que no vivió esos momentos pude confundir lo real de lo que no lo es”.

