La Duquesa de Cambridge se ausenta de una gala de premios en el último momento por sus hijos

La Duquesa de Cambridge canceló en el último momento su asistencia a los premios que reconocen la protección de la vida salvaje y la conservación del patrimonio natural de África. Estaba previsto que la Duquesa acompañara a su marido, el príncipe Guillermo, pero un portavoz anunció que no podría acudir a la gala “debido a los niños”, si bien horas antes se reunió con los finalistas en un té en el Palacio de Kensington, tal y como ha informaba la Casa Real.

"Hoy temprano, Catherin y yo pasamos un tiempo con los nominados y finalistas de los #TuskAwards. Su valentía, determinación y compromiso con la conservación africana es profundamente humillante", comentaba el duque de Cambridge.

El príncipe Guillermo llegó solo a la entrega de los Tusk Conservation Awards en el Empire Cinema en Leicester Square, antes de sumarse a la recepción en la National Portrait Gallery, y muchos fueron los que lamentaron la ausencia de la Duquesa, del brillo de su sonrisa y de sus maneras de princesa. El Príncipe, que se convirtió en mecenas de la organización benéfica en 2005 y visitó por última vez los proyectos Tusk en Namibia y Tanzania en 2018, entregó tres premios y pronunció un breve discurso.

A principios de esta semana los Cambridge asistieron a la Royal Variety Performance, donde la Duquesa cautivó con un vestido de de ensueño de encaje negro de Alexander McQueen. Mientras conversaba con los artistas antes y después del espectáculo, reveló que el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis habían querido ir con ellos, pero que tuvo que decirles que no porque ¡al día siguiente había colegio!

La Duquesa de Cambridge está muy implicada en la educación y el desarrollo de sus tres hijos. Pese a que forman parte de la realeza, la Duquesa quiere que los príncipes George, Charlotte y Louis se críen como niños de su edad con los pies en la tierra y que disfruten de todo tipo de experiencias. Por eso participa como una madre más de las muchas actividades enfocadas para los más pequeños que existen en el Reino Unido. Como los hijos mayores de los Cambridge ya van al colegio, en la escuela de Thomas en Battersea, la duquesa Catherine ha decidido estimular a su pequeño Louis, que nació el 23 de abril de 2018 y aún es pronto para llevarle a la guardería, con el método musical Monkey Music, dirigido a bebés y niños en edad preescolar. Y trata de reservarle este tiempo una vez por semana.

Y es que la Duquesa pertenece a esa nueva generación de princesas que se siente más madre que Princesa. Igual que Mary de Dinamarca no se separa de sus hijos y a principios de año abandonará por ellos palacio para acompañarlos en Suiza durante todo el trimestre que permanezcan internos en la Escuela Internacional Lemania-Verbier; igual que la princesa Charlene ha reducido su carga de trabajo al servicio de los monegascos para ponerse a la entera disposición de los jefes de la familia; igual que la Reina no aparta la mirada de sus hijas en los actos oficiales; igual que Diana de Gales, su referente, era una gran creyente de los abrazos, de los que siempre decía que no tenían efectos secundarios conocidos, y les colmaba a los príncipes Guillermo y Harry de cariño y dejaba todo por ellos, la Duquesa de Cambridge acude a la llamada de sus hijos una noche de gala.