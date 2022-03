'Monkey Music', el método musical que ha conquistado a Louis de Cambridge

La duquesa de Cambridge está muy implicada en la educación y el desarrollo de sus tres hijos. Pese a forman parte de la realeza, la Duquesa y su marido, el príncipe Guillermo, quieren que George, Charlotte y Louis se críen como niños de su edad con los pies en la tierra y que disfruten de todo tipo de experiencias. Además, Kate está muy implicada en la educación de sus tres niños y por eso participa, como una madre más de las muchas actividades enfocadas para los más pequeños que existen en el Reino Unido. Como los hijos mayores de los Cambridge ya van al colegio, la duquesa ha decidido que para estimular a su pequeño Louis, que nació el 23 de abril de 2018, lo mejor es la música. Por eso participa una vez a la semana del método musical Monkey Music, dirigido a bebés y niños en edad preescolar.

Esta franquicia está especializado en clases musicales para los más pequeños de la casa y se caracterizan por tener como ‘maestro’ a un mono de peluche, que anima a las madres y a sus hijos a cantar y bailar. El precio de esta actividad es de 14 euros semanales, según apunta el Daily Mail. El príncipe Louis tiene actualmente 18 meses, así que es probable que acuda a las clases de Heigh Ho, especialmente diseñadas para bebés de más de un año y que están pensadas para potenciar el desarrollo temprano del lenguaje y la memoria visual. En esta aula, los pequeños pueden moverse y bailar libremente y se les invita a expresarse a nivel motor con la música. Desde Monkey Music aseguran que hacer ejercicio con la música “fortalece los puentes neuronales que son necesarios para el aprendizaje posterior”. En la parte final de cada sesión se les pone música relajante.

VER GALERÍA

- La duquesa de Cambridge se une, en secreto, a una fiesta de padres de alumnos en un pub

- 'Maravillosa, pero desafiante a la vez': la Duquesa de Cambridge habla sin tapujos sobre la maternidad

Monkey Music fue fundada en 1993 en Londres por Angela Coates, exdirectora de música de la escuela Thoma’s Battesea, a la que precisamente asisten los príncipes George y Charlotte. Estas clases musicales son solo algunas de las actividades que a los duques de Cambridge les gusta hacer con sus hijos. A principios de este mes, la Duquesa apareció en un pub de Chelsea con un grupo de madres del colegio de sus hijos mayores. Como una más, la nuera del príncipe de Gales participó de la fiesta Meet and Greet.

VER GALERÍA

Aunque ahora parece disfrutar de cada momento de su maternidad, no siempre fue así. Tras el nacimiento de Charlotte, Kate reveló que convertirse en madre fue “una experiencia muy gratificante y maravillosa”. No obstante, matizó que “sin embargo, a veces también ha sido un gran desafío, incluso para mí, que tengo apoyo, cosa que la mayoría de madres no tienen. Nada puede prepararte para la experiencia abrumadora que significa ser madre. Está lleno de emociones complejas de alegría, agotamiento, amor y preocupación, todo mezclado”, dijo en un acto de la fundación Heads Together.

VER GALERÍA

Haz click para ver el documental de Kate Middleton, su capítulo monográfico de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!