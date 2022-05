Mutua Madrid Open El rey Felipe disfruta por sorpresa de la victoria de Carlos Alcaraz ante Rafa Nadal El Monarca es un gran aficionado al tenis y no se ha perdido el gran partido de este viernes en la Caja Mágica de Madrid

Las gradas de la Caja Mágica han vibrado este viernes con uno de los partidos más esperados del Mutua Madrid Open, el que enfrentaba a Rafa Nadal con Carlos Alcaraz. Ha sido este último, una de las grandes promesas del tenis, quien ha ganado ante el manacorí en tres sets por 6-2, 1-6 y 6-3 e intentará repetir victoria el sábado contra Novak Djokovic. Entre los espectadores de este emocionante encuentro ha estado el rey Felipe, que ha disfrutado del partido sentado junto a Feliciano López, director del torneo, e Ignacio Garralda, director de la Mutua Madrileña, en el palco de honor. Su presencia no estaba prevista en la agenda oficial de la Casa Real, por lo que se entiende que ha ido a disfrutar del deporte a título personal.

Con una americana gris, sin corbata y protegido por unas gafas de sol que no ha tenido todo el partido puestas, el Rey no ha perdido detalle de todo lo que ocurría en el encuentro, celebrado en la pista central llamada Manolo Santana. El jefe del Estado ha vibrado con cada punto marcado por los españoles, dos de los grandes referentes del tenis que al finalizar el encuentro se han fundido en un abrazo marcado por la deportividad y la admiración mutua. Junto a don Felipe, Feliciano López se mostraba igual de atento y expectante ante el apasionante duelo entre sus compañeros que acogía la competición en sus cuartos de final. "Ha sido el partido más difícil de gestionar emocionanlente de mi carrera. Es complicado jugar contra Rafa y todos los jugadores te dirían lo mismo. Es mi ídolo y siempre he intentado verlo en cada partido, aprender de él", ha dicho el joven, que ha tenido problemas en el tobillo durante el encuentro.

No es la primera vez que vemos al jefe del Estado disfrutar del tenis. Una de las últimas veces fue en la final de la Copa Davis de 2019, que ganó España. Además, es habitual que felicite con fervor, a través de la cuenta oficial de la Casa Real, las hazañas de Rafa Nadal, que mantiene una relación muy cercana con el monarca y su familia, en especial con su padre. Cabe recordar que don Juan Carlos y doña Sofía estuvieron en la boda del manacorí y Mery Perelló, quienes contrajeron matrimonio en octubre de 2019 en la fortaleza de Albercutx. Precisamente la esposa de Nadal, así como su madre, Ana María, y su hermana Maribel, han aplaudido al tenista estos días en los partidos que ha disputado.

Es la tercera vez que Nadal y Alcaraz se han batido en duelo. La primera vez, además, fue justo en este mismo escenario. En la segunda ronda del Mutua Madrid Open 2021, el mallorquín ganó el partido por 6-1 y 6-2. Este año también han disputado las semifinales de Indian Wells, donde nuevamente Rafa volvió a proclamarse vencedor por 6-4, 4-6 y 6-3. En esta ocasión ha sido el murciano el ganador, una victoria que ha vivido con gran emoción.

El esperado regreso de Nadal

Rafa Nadal está siendo uno de los protagonistas de esta edición del Mutua Madrid Open, torneo en el que se ha proclamado vencedor en cinco ocasiones. El tenista, considerado uno de los mejores de la historia, ha vuelto a la competición tras recuperarse de una lesión y lo ha hecho arropado por su familia y con el cariño del público. Ahora, en cuartos de final se ha enfrentado a una de las grandes promesas del deporte nacional y número 9 del mundo, Carlos Alcaraz, en un partido que asumía como difícil desde el principio.

Este torneo es uno de los más esperados por los aficionados al tenis y siempre es un hervidero de personalidades y rostros conocidos. Antes de la inesperada presencia del Rey en sus gradas, también han pasado hasta el momento por la Caja Mágica, deportistas como Marcos Llorente, Dani Carvajal, Roberto Carlos, Raúl González o Jorge Lorenzo. También hemos visto a Jorge Bárcenas, pareja de Victoria de Marichalar, Amelia Bono, Martina Klein, o actores como Natalia Verveke, o la pareja formada por Javier Veiga y Marta Hazas.