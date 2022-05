Fernando Alonso utiliza su 'fórmula favorita' para confirmar que tiene novia

Una semana después de que salieran a la luz los rumores, Fernando Alonso ha decidido hacer oficial su relación con Andrea Schlager. El piloto vuelve a estar enamorado y, lejos de esconderse, se ha mostrado por primera vez en público junto a la periodista austríaca. Lo ha hecho utilizando la que podría decirse que es su 'fórmula' favorita para confirmar todas sus relaciones: paseando por el circuito de carreras junto a su nueva novia. En esta ocasión, ha sido durante los entrenamientos del Gran Premio de Miami, que celebrará el próximo domingo, 8 de mayo, en el Autódromo Internacional de Miami.

Decimos que es su 'fórmula' preferida porque una imagen como ésta protagonizó tanto con Raquel del Rosario como con Lara Álvarez y también con Linda Morselli, por lo que parece que se ha convertido en una costumbre que sigue el deportista asturiano cuando quiere hacer oficial que está de nuevo enamorado.

Fernando y Andrea llegaron caminando uno al lado del otro, sin importarles la presencia de los fotógrafos. De hecho, vimos al piloto asturiano esbozando una leve sonrisa. Fernando iba vestido con una camiseta rosa con efecto degradado, pantalones oscuros, gorra y zapatillas de deporte blancas, mientras que Andrea presumió de estilo con un look muy primaveral en el que combinó una camiseta de manga corta con una falda midi de color amarillo y sandalias de tiras béis, además de unas gafas de sol con cristales efecto espejo y la melena recogida en una coleta con un pañuelo.

La periodista austríaca llevaba además una mochila y su tarjeta que la acredita como prensa, ya que es una de las muchas reporteras que están recorriendo el mundo para cubrir todas las carreras del circuito de Fórmula 1. Andrea también está cubriendo el Mundial de MotoGP para la televisión de su país. De hecho, hace solo unos días estuvo de visita en nuestro país, concretamente en el Circuito de Jerez. "¡Bravo! ¡Y más guapa que nunca en España!", fue el cariñoso mensaje que le dejó Fernando Alonso en una foto que publicó en sus redes sociales.

El deportista asturiano parece que está viviendo una etapa muy bonita al lado de Andrea y no duda en dedicarle un sinfín de piropos. "Deslumbrantemente bella", le ha dicho en otra de sus publicaciones. No es habitual que Fernando haga estas demostraciones de amor públicamente, pero está claro que la periodista saca lo mejor de él y no quiere esconderse.

Schlager, que cumplirá 30 años el próximo 16 de junio, creció en la ciudad austriaca de Knittelfeld. Tras terminar el Bachillerato estudió inglés y marketing en Graz, capital del estado de Estiria, para luego formarse como periodista en Salzburgo. En 2013 se incorporó al equipo de ServusTV y empezó informando desde el estudio para luego convertirse en reportera de citas tan importantes como los Juegos Olímpicos de Invierno, el Mundial de Fútbol de 2014 o partidos de hockey y tenis. Años más tarde, cuando la cadena adquirió los derechos para la emisión de MotoGP, se encargó de cubrir esta competición.

