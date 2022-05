Paula Echevarría recorre Dublín con Daniella antes de volver a rodar

Tras vivir una noche inolvidable en los Premios Platino, donde deslumbró con un vestido blanco creado por ella misma, Paula Echevarría puso rumbo a Dublín con su hija Daniella, que muy pronto cumplirá 14 años. Para la actriz no existe una compañía mejor para viajar y juntas han recorrido algunos de los lugares más emblemáticos de la capital de Irlanda. Disfrutaron de la música en directo del mítico Temple Bar Pub y visitaron la estatua de Molly Malone y el Trinity College, la luniversidad más antigua del país. De hecho, eligieron este último escenario para posar así de felies. "Guapísimas madre e hija. Disfrutad mucho", publicó una seguidora de la asturiana. "¿En qué momento Dani se ha convertido en una mujer?", se pregunta otra fan.

VER GALERÍA

Paula reconoció que su hija es "una adolescente muy tranquila". "Pelea como todos los adolescentes. Pero, al final, lo que digan su padre (David Bustamante) y su madre va a misa... Y, bueno, todos hemos pasado por eso. Yo también. Aunque yo considero que he sido una buena adolescente. Yo no quería dar un disgusto a mi madre nunca, pero sí que he tenido mis pulsos", contó en la alfombra roja de los Premios Platino.

- No te pierdas la espectacular fiesta de cumpleaños del hijo de Paula Echevarría y Miguel Torres

- Del bautizo de Miki a la preadolescencia de Daniella, Paula Echevarría habla del mejor momento de su vida

La actriz, de 44 años, está viviendo está disfrutando al máximo de su doble maternidad. "A mí, de pequeña me preguntaban qué quería ser de mayor y yo decía que mamá, porque es algo muy vocacional en mí. Y desde luego ha sido mejor de lo que me imaginaba, aunque cansado. Porque cuando estás agotada de tu día a día, de tus cosas, llegas a casa y todo eso se tiene que quedar aparcado, porque tienes que empezar de cero con tus hijos. Y yo en casa tengo a una adolescente, que me está diciendo que si puede quedar el sábado con sus amigas, y a un pequeño que dice 'ma-ma-ma-ma' todo el rato", explicó en la gala.

VER GALERÍA

Paula se siente plena y feliz y muy pronto vuelve a ponerse delante de las cámaras. "Vuelvo el mes que viene, empiezo, pero no puedo decir en qué. ¡Ya me veréis", confirmó con una gran sonrisa. La actriz retoma así su profesión tras la pandemia y el nacimiento de su hijo Miki, que acaba de cumplir un año. Y en casa tiene al mejor compañero de vida para conciliar, Miguel Torres. La intérprete aseguró que la clave para cuidar al niño no era turnarse con su pareja, sino remar los dos en la misma dirección. "Hay días que él tiene que dar más el cayo que yo porque yo estoy haciendo otras cosas y otros días es al revés". Además, confesó cómo entendían la paternidad. "No se trata de consentir, es educar y querer".

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.