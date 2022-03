Del bautizo de Miki a la preadolescencia de Daniella, Paula Echeverría habla del mejor momento de su vida

Paula Echevarría no puede, ni quiere, ocultar el gran momento que está viviendo. La actriz, de 44 años, brilla en todas sus apariciones públicas y comparte con la prensa la felicidad que siente. Anoche, en la alfombra roja de la primera edición de los Premios Ídolo, los galardones que reconocen el trabajo de los creadores de contenido, la asturiana posó con un diseño muy atrevido y contó que iba a disfrutar de la velada con su "chica preferida", su hija Daniella, de 13 años. "Ella aquí conoce a mucha gente. ¡Más que yo!", bromeó, y explicó cómo gestiona la adolescente su perfil de redes sociales. "Lo tiene privado, ella no es muy exhibicionista en ese sentido. Sube muy poquito y lo que sube se lo piensa mucho, no es a la ligera. Luego sube, borra, sube, borra... pero yo creo que eso es muy de su época, todas hacen lo mismo", dijo.

La actriz de series como Velvet o Gran Reserva está retomando poco a poco sus compromisos profesionales, pero todavía no tiene fecha para volver a ponerse delante de una cámara. "No estoy grabando, todavía no me he atrevido a arrancar porque ahí se complica la conciliación", declaró. "Tengo ayuda, está mi chico, están los padres de Miguel, mis padres... que nos pueden echar un cable, pero ya se complica más y por eso lo voy retrasando", confesó.

Paula está disfrutando al máximo del pequeño Miguel, que cumplirá un año el próximo 11 de abril. Pero también está dedicando mucho tiempo a su hija mayor, nacida durante su matrimonio con David Bustamante, ya que considera que la figura materna es muy importante en la etapa de la preadolescencia. "Daniella está en un momento de la vida que no por tener casi 14 años me necesita menos. Yo a mi madre cuando tenía 13, 14 años la necesitaba hasta más que cuando era pequeñita", reconoció. "Aunque está en ese momento en el que parece que eres lo peor, luego en el fondo sí que te necesita mucho y estoy disfrutando de estar con ella, de estar con los dos, de verla a Daniella con Miki. Son momentos que no van a volver y que quiero vivirlos", manifestó con una gran sonrisa.

Para la intérprete la diferencia de edad que existe entre sus dos hijos no es un problema a la hora de organizarse. "Al contrario, yo creo que es menos cansado que tener dos peques a la vez". Y reveló que todavía no tienen fecha prevista para el bautizo del pequeño de la casa. Eso sí, lo más importante ya lo tienen decidido. El padrino será Poty Castillo, tal y como decidió Daniella, y la madrina de Miki será Mónica, la hermana de Miguel Torres. "Solo nos falta el bautizo, que a este paso me va a llevar él a mí de la mano en vez de yo a él, pero no hay fecha", contó entre risas. Tampoco hay fecha, ni tan siquiera intención, para casarse con Miguel, el hombre de su vida. "Para un bautizo llevo un año... así que imagínate", respondió con una gran carcajada cuando le preguntaron por la boda.

