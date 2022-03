David Bustamante cumple los 40 junto a Yana Olina y con mucho que celebrar

David Bustamante está este viernes de enhorabuena porque suma una vuelta más al sol y alcanza una cifra muy redonda: ¡los 40! Pero además de celebrar un día tan especial, el artista cántabro tiene muchos más motivos para festejar ya que la vida le sonríe, tanto en lo profesional como en lo personal. El intérprete de Héroes en tiempos de guerra alcanza las cuatro décadas en un momento muy dulce en el que no deja de cumplir sueños y alcanzar metas. Para comenzar los 40 por todo lo alto se encuentra en su ciudad natal, San Vicente de la Barquera, para pasar su día especial junto a su familia, a los que adora, pero no solo serán ellos los que le canten el Cumpleaños feliz, sino que este sábado también podrán corearlo a voz en grito todos sus fans. Y es que no hay mayor fiesta para el cantante que subirse a un escenario y más si es en su tierra, este fin de semana su gira 20 años y una gira recala en ar su lugfavorito del mundo, Cantabria. Se presentará en el Palacio de Festivales de Santander, un lugar que no pisaba desde 2019 y al que vuelve por la puerta grande, con todas las entradas vendidas, el mejor regalo que podrían hacerle. Una cita y una noticia que le hace especial ilusión. "¡Os quiero, y por mucho que os lo diga siempre me quedaré corto... que ganas de vernos, Santander, va a ser una noche muy, muy especial", declaró el pasado mes de febrero, sín poder esconder su emoción al enterarse de que las entradas habían volado.

Después de un tiempo sin poder salir de gira por motivos de la pandemia, el camate de El aire que me dás se siente eufórico por poder compartir en directo su nuevo trabajo discográfico Veinte años y un destino, un disco que salió en abril de 2021, con el que se colocó en los primeros puestos de las listas de ventas y con el que celebra dos décadas en el mundo de la música. David Bustamante se encuentra en un momento muy dulce de su carrera y después de probar varios formatos como El Desafío, el cantante volvió a ocupar el sillón rojo de La Voz Senior para ejercer de nuevo como coach, algo que se le da a las mil maravillas ya que su equipo ganó la edición de del talent musical de la mano de Gwen Perry, en un programa en el que ha asegurado estar muy feliz.

No han sido sus unicas participaciones televisiva, David también se embarcó en una nueva aventura y nos mostró una nueva faceta en suya entre fogones en Masterchef Celebrity, donde pudimos verle sufrir, luchar y aprender con todas las ganas y la humildad que les caracterizan. Un espacio donde también protagonizó tiernos momentos dedicándole platos a la persona más importante de su vida: su hija Daniela, de 13 años, por quien confesó ante los jueces del programa que había aprendido a cocinar. Además, como nada se le resiste también hizo un cameo en un eposidio de la serie HIT, donde se interpretaba a sí mismo.

Este año ha sido imparable para David quien, además de sus trabajos en la pequeña pantalla, ha hecho realidad uno de sus sueños: protagonizar un musical. El interprte de No soy un supermán se ha metido en la piel de Sam, el protagonista de Ghost. Algo que, como él mismo ha afirmado, ha sido su reto profesinal más exigente y una de los trabajos con los que más está disfrutando. Para todos los proyectos que comienza cuenta con el apoyo incondicional de su chica, Yana Olina, quien mantiene una relación inmejorable con su hija Daniella. Se llevan a las mil maravillas y comparten muchos planes juntas, hemos podido verlas como dos buenas amigas ir a ver a David en una de sus funciones del musical que se representaba en la Gran Vía madrileña y disfrutaron como las que más viendo al artista meterse en el papel del famoso fantasma. Se han convertido en una bonita familia que comparten todo el tiempo que pueden juntos, el pasado mes de noviembre se divertían como niños en parque de atracciones situado a las afueras de Madrid.

David ha encontrado la estabilidad sentimental junto a Yana, de 34 años, con quien comparte su vida, sus sueños y sus ilusiones. Sus caminos se cruzaron hace ya casi cuatro años, cuando se conocieron en el programa Bailando con las estrellas, después de que el artista anunciara su separación de Paula Echevarría. El intérprete de Dos hombres y un destino se enamoró de la que fue su pareja en las coreografías del talent del que se proclamaron ganadores, aunque el mayor triunfo para ambos fue encontrarse. No se han separado desde entonces. “Al abrir mis ojos cada mañana quiero ver tu bonita sonrisa. Me das tu apoyo, protección y me cuidas. Amarte es tan dulce que no quiero separarme de ti ni un momento" escribía Yana recientemente demostrando lo enamorados que están.

Este lunes, David no se ha quedado a la zaga y que querido dedicarle a su chica unas bonitas palabras en el día de su cumpleaños, que celebra su día solo cuantro antes que el interprete de Devuélveme la vida, están sincronizados hasta para eso. “¡Felicidades mi pequeña! ¡Qué suerte que los últimos 4 hayan sido a mi lado! Te amo y te agradezco lo mucho que regalas, no solo a mí, sino a todo lo que me importa. ¡Eres más que mucho más! Especial y distinta, diferente a lo demás. Hoy celebras tu cumpleaños, pero los que estamos a tu lado, ¡te celebramos a Ti!” escribió. Yana está totalmente integrada en la familia y hasta la ex de su novio ha querido dejarle un mensaje. "Felidades", ha escrito Paula Echevarría. David y Paula, se llevan a las mil maravillas, como ellos han afirmado en múltiples ocasiones, y este gesto dejaba constancia de ello. La pareja siempre siempre estará unida por el bien de su hija Daniella, que es lo más importante para ambos. Davi llega a los 40 pletórico y con ganas de seguir sumando retos y cosas bonitas a su vida.

