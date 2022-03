¿Iker Jiménez o David Bustamante? La foto que se ha hecho viral

¡Al tajo! Vaya gafas chulas que me ha comprado @carmenporter_". Este es el mensaje que Iker Jiménez publicó hace unas horas para que sus fans vieran lo contento que estaba con el regalo que le había hecho su mujer. Sin embargo, el presentador de Cuarto Milenio no podía imaginarse el revuelo que iba a causar. En pocos minutos, las redes se llenaron de comentarios opinando no solo sobre su nuevo look, sino asegurando que era idéntico a un conocido cantante español. Nos referimos nada más y nada menos que a David Bustamante, que se ha convertido en trending topic (es decir, uno de los temas más comentados en Twitter) gracias a esta comparativa.

"Pero Iker, ¿te ha poseído @davibusta?", "Esto sí que es cosa de Cuarto Milenio", "No son solo las gafas, los morritos plan selfie también influyen", "¡No será que te has disfrazao de Busta para Carnaval!", "La que has liao con unas gafas... Lo de Bustamente creo que lo hemos pensado todos", "Yo me parto, lo que pasa es que estás más guapo que nunca, ese es el cambio de look" o "¿Te llamarán para la nueva peli de Top Gun?", han dicho haciendo referencia a sus modernas gafas de aviador comparadas con las que llevaba Tom Cruise en la película.

"Eres increible Iker! te has hecho trending topic por mostrar sólo una foto con unas gafas en el camerino. Eres literal, la gallina de los huevos de oro", ha comentado otro de sus seguidores, a lo que Iker ha respondido: "Te juro que no lo entiendo. Si la gente ha echado unas risas…genial. ¡Eso es oro!". El popular presentador ha dicho que "es alucinante" la repercusión que ha tenido su foto y no ha dudado en dedicarle unas palabras a Bustamante. "Pues nada, @David_Busta y yo unidos por la gracia del TT. Lo que Twitter ha unido que no lo separe el hombre. ¡A ambos nos une el amor por Canabria y por el fútbol! Abrazo".

Nuevos proyectos

Por el momento, el artista cántabro no se ha pronunciado al respecto, pero no hay duda de que le habrá parecido muy curioso ver el revuelo que ha causado en el mundo virtual. Bustamante está viviendo unos meses muy especiales, encadenando una buena noticia tras otra. Después del éxito que ha tenido con el musical Ghost en la Gran Vía madrileña, el intérprete de Dos hombres y un destino por fin ha podido empezar la gira que ha estado preparando durante tanto tiempo. Esos años de pandemia no han sido fáciles y, por eso, está feliz de poder reencontrarse con su público y disfrutar al máximo de cada concierto. "Os quiero, y por mucho que os lo diga siempre me quedaré corto... qué ganas de vernos", dijo recientemente.

El pasado mes de octubre, Bustamante celebró sus 20 años en el mundo de la música con ¡HOLA! y aseguró que se siente muy afortunado de poder seguir dedicándose a su gran pasión. El cantante cántabro, de 39 años, asegura que tiene que dar las gracias a sus fans, porque siempre le han mostrado su cariño y han estado a su lado. "Los necesito. Sin ellos esto no tiene sentido, esa es la verdad", nos decía emocionado. El intérprete de canciones como Héroes o Devuélveme la vida, se ha convertido en uno de los cantantes más queridos de nuestro país, pero tiene claro que nadie le ha regalado nada: "Sigo siendo igual en cuanto a ilusión, capacidad de trabajo, pasión por la música y por la vida en general. Quizá ahora mucho más maduro y con las ideas más claras con respecto a lo que de verdad importa en la vida".

