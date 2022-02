Yana Olina, espectadora de lujo del concierto más especial de David Bustamante: 'Eres pura magia'

David Bustamante no deja de cosechar éxitos. Anoche se reencontró con su público en un concierto que tuvo lugar en el Teatro Nuevo Alcalá, de Madrid. El artista cántabro celebró sus 20 años en la música interpretando temas tan conocidos como Miente, Cobarde o El aire que me das. También cantó Unchained Melody acompañado de una guitarra, compartiendo así un trocito de una de las canciones de la banda sonora de Ghost, el musical que protagoniza en la Gran Vía madrileña y que pronto saldrá de gira por toda España. Bustamante disfrutó al máximo de la velada y reconoció que la espera había merecido la pena. "Gracias mi Madrid del alma por una noche inolvidable", dijo.

Entre el público se encontraba su novia, Yana Olina. La bailarina rusa, de 34 años, publicó algunos vídeos del concierto y proclamó su amor por el artista con este mensaje: "Qué orgullosa estoy de ti. Qué ganas te tenía. Eres increíble, tu voz es oro, eres pura magia".

Días antes del concierto, la pareja celebró San Valentín y Bustamante sorprendió a Yana con un gran ramo de rosas rojas. "Ya son cuatro años juntos ¡Feliz día de San Valentín a la mejor persona que conocí en mi vida! Me haces muy feliz. Te amo", publicó el cantante. La bailarina, por su parte, dijo: "Al abrir mis ojos cada mañana quiero ver tu bonita sonrisa. Me das tu apoyo, protección y me cuidas. Amarte es tan dulce que no quiero separarme de ti ni un momento".

David Bustamante está viviendo un momento muy dulce a todos los niveles. Tras su paso por MasterChef Celebrity y La Voz Senior, el artista compagina el musical de Ghost con la gira de conciertos Veinte años y un destino. El 26 de marzo actuará en Santander (ya tiene todas las entradas vendidas) y el 30 de abril en Valencia. Después de un tiempo alejado de los escenarios por la pandemia, Bustamante retoma con fuerza su verdadera pasión y cuenta con el apoyo incondicional de Yana Olina en esta etapa tan especial. "Estoy en mil proyectos, quiero estar activo. Desde los 14 años que empecé a trabajar no había parado nunca, la pandemia para mí ha sido una auténtica locura", aseguró.

El cantante no puede pedir más en el terreno profesional y en el ámbito personal tampoco. Su historia de amor con Yana Olina le pinta una sonrisa en el rostro y ha reconocido en más de una ocasión que la bailarina es la mujer de su vida. A pesar de la maravillosa relación que mantienen, la pareja no tiene intención de pasar por el altar o de aumentar la familia. "Estoy tranquilo, contento, con muchos proyectos. Tengo una pareja maravillosa, un ángel que es Yana, una hija maravillosa, buenos amigos, padres con salud, qué más puedo pedir", exclamó Bustamante sintiéndose muy afortunado.

