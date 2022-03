El divertidísimo vídeo que comparte Cristina Pedroche de una comparsa imitando todos sus modelazos de ‘Las campanadas’

Loading the player...

Para Cristina Pedroche, uno de los mejores momentos del año es, sin duda, cuando da Las campanadas. Año tras año, sus estilismos son mirados con lupa en todos los medios de comunicación y en los diferentes programas de televisión. Esta semana, la colaboradora de Zapeando ha compartido en su perfil público un divertidísimo vídeo de una comparsa imitando, con muchísima gracia, todos y cada uno de sus looks en la Puerta del Sol. La presentadora se muestra feliz y tremendamente agradecida a todos los componentes de la peña, y no es de extrañar. ¡Se lo han currado muchísimo!. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

