Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca, espectaculares en las playas de Miami con su hija, Blu Jerusalema

Loading the player...

Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca han aprovechado el fin de semana para disfrutar de las playas de Miami. Allí, hemos podido ver a la pareja junto a su hija Blu Jerusalema luciendo cuerpos espectaculares y, cómo no, tatuajes de todo tipo. El multimillonario italiano tiene tatuado cada centímetro de su cuerpo. ¿Sabías que tiene uno de su rostro en la espalda? No te pierdas el vídeo. Desde que se mudaron a Florida hace unos meses, el empresario y su familia residen en una impresionante mansión situada en una de las zonas residenciales de la ciudad. Este sábado, que se celebraba el 'Día del Padre' en Italia, Sharon le dedicaba estas hermosas palabras a su marido mientras él jugaba en la playa con la pequeña: 'No hay palabras para describir lo maravilloso padre que eres. Ella te adora tanto... y esa es la mejor muestra de lo que increíble que eres". Dale al play y descubre el espectacular cuerpo tatuado de Gianluca Vacchi.

- No te pierdas el divertido baile de Manuel Díaz 'El Cordobés' y su hija, Alba Díaz, ¡menudo dúo musical!

- Lo último de Gianluca Vacchi y Sharon: bailan un reguetón en la piscina ¡y su mascota se queda hipnotizada mirándolos!

- Gianluca Vacchi tira la casa por la ventana y construye 'el país de las maravillas' para el cumpleaños de su hija

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.