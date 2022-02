Miguel Torres dedica un precioso mensaje a Paula Echevarría en su reaparición televisiva

Paula Echevarría y Miguel Torres forman una pareja perfecta. Acaban de celebrar su cuarto aniversario y juntos se han convertido en padres de un bebé que ya tiene diez meses. Para la actriz, el pequeño Miki ha sido "un regalo de la vida", según contó en su entrevista con María Casado, y aseguró que la maternidad a partir de los 40 es "un planazo". La intérprete está viviendo un momento de felicidad plena. "El cuarto piso mola mucho, te bebes la vida a sorbos ricos", dijo. El exfutbolista, al verla brillar en el plató de Las tres puertas, de Televisión Española, se sintió muy orgulloso de ella. "No existe mejor sensación que querer a alguien desde la admiración", declaró. Paula, emocionada por las palabras de su chico, respondió con un enorme corazón y un "te quiero mucho".

No es la primera vez que Miguel comparte sus sentimientos públicamente. El madrileño siente una admiración profunda por la actriz y en más de una ocasión ha dicho que Paula es "el alma de nuestra familia". "Vives siempre con una alegría y un cariño inmenso hacia todos los que te rodeamos que te mereces todo lo mejor. Qué haría yo sin ti. Te quiero con locura", fue el mensaje que le dedicó con motivo de su 44 cumpleaños. Y antes de convertirse en padres enumeró todas las virtudes de la intérprete. "Cariñosa, divertida, alegre, atenta, generosa, decidida, discreta, paciente, compañera, leal...".

A pesar de la maravillosa relación que mantienen, Paula y Miguel no tienen planes de boda. "La verdad es que no, no nos lo planteamos, los dos pasamos por ello y le damos la importancia justa al matrimonio en sí. Una buena convivencia es la base de una relación duradera, no el matrimonio", manifestó la actriz durante su viaje a Kenia con Jesús Calleja. "Yo me casé, me divorcié y la vida evoluciona. Tuve la suerte de conocer a Paula y me cambió la vida", añadió el exfutbolista.

La máxima ilusión de la pareja es disfrutar de su hijo Miguel, que vino al mundo el 11 de abril de 2021. También intentan hacer planes románticos. Hace unos meses se fueron juntos a París y una vez a la semana suelen salir a cenar fuera de casa para estar "un ratito" los dos solos. "Y si no podemos salir fuera, lo hacemos en casa. A mí el plan de una cena romántica me gusta mucho".

La asturiana está retomando poco a poco su carrera como actriz tras la pandemia, el embarazo y el nacimiento de su hijo. "Me han llamado para hacer una pelí y la verdad que me lo estoy planteando. No es un prota, es un personaje secundario, y para ir aterrizando está bien. Vamos a ver si por fechas lo puedo hacer", adelantó en el programa de María Casado, donde también habló de la decisión que tomaron David Bustamante y ella sobre su hija en común, Daniella, que ya tiene 13 años: "naturalizar" las fotografías de la niña entre su contenido de redes sociales. "Yo creo que no hay que exponerles tanto, pero tampoco hay que esconderles ni tenerles en un cascarón porque se puede crear el efecto contrario y a mí eso me da más miedo", reflexionó.

