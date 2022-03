¡Ni Paula Echevarría ni Miguel Torres! Poty Castillo desvela quién decidió que fuera el padrino de Miki

Paula Echevarría desveló hace unos días que Poty Castillo era el padrino del pequeño Miki. Lo hizo al compartir una foto del coreógrafo con el niño en brazos. "Con su padrino", escribió. La imagen causó un gran revuelo y ahora sabemos cómo se produjo dicha petición por parte de la actriz. "Somos muy buenos amigos desde hace muchos años y Miki es una alegría. Ha nacido y todo el mundo está feliz en esa familia y también lo estamos los amigos. Me hace muchísima ilusión que me hayan encomendado la misión de ser el padrino", declaró Poty en el desfile de Félix Ramiro. Pero lo más curioso fue quién pensó en él para este cometido. "Además, ¿sabéis quién me lo dijo? Me lo dijo Daniella. Fue muy bonito", añadió.

El coreógrafo recordó cómo surgió la idea. "Íbamos en el coche, iba también Isabel, mi mujer, y Daniella en el medio de nosotros, y luego iba Miguel y Paula delante y Daniella dijo: A ver, guardad silencio, que voy a deciros una cosa, y ue muy emotivo", contó con una gran sonrisa. La idea de Daniella, que ya tiene 13 años, fue muy bien recibida por todos y Poty está encantando con su pequeño ahijado, que el próximo 11 de abril cumplirá un añito. "Me hizo una ilusión tremenda. Nos hizo muchísima ilusión a todos", aseguró.

La amistad de Poty con Paula Echevarría viene de lejos y ahora estarán todavía más unidos por el pequeño Miki. El coreógrafo se desvive por su ahijado. "Es lindísimo, no puede ser más simpático y más lindo", confesó hace unos meses. "Es clavado al padre. Como son reguapos la madre y el padre pues el crío ha salido así. La llegada de un bebé a la casa es la mayor suerte", apuntó. Con quien no mantiene ningún tipo de relación es con David Bustamante. La amistad que mantenían desde su paso por Operación Triunfo se fue desvaneciendo tras el divorcio del cántabro y la actriz asturiana. Según ha dicho Poty, "es una pena, pero la vida es lo que es y pasan cosas que uno ni espera".

Los padrinos de Daniella

David Bustamante y Paula Echevarría decidieron que los padrinos de su hija Daniella fueran el hermano de la actriz, Luisma, y Sofía, novia de Igor, uno de los hermanos del cantante. La pequeña vino al mundo el 17 de agosto de 2008 y la bautizaron un mes después en San Vicente de la Barquera. El bautizo se celebró en la iglesia Santa María de los Ángeles, el mismo templo en el que Bustamante fue bautizado. La ceremonia fue oficiada por el sacerdote Florencio Hoyos, familiar del cantante y el mismo que ofició su matrimonio en julio de 2006 en la basílica de Covadonga.

