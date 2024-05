Moulay Hassan de Marruecos celebra un cumpleaños crucial con el que inicia una nueva etapa como heredero

El reino alauí se prepara para una importante celebración. Moulay Hassan, heredero al trono de Marruecos, cumple 21 años, lo que supone un cambio crucial de su papel en la Corona. A partir de ahora, en ausencia de su padre, el hijo mayor de Mohamed VI y Lalla Salma, tiene potestad para reinar sin la asistencia de un Consejo que le asesore. Se trata de un paso especialmente significativo en su camino hacia el trono, ese que lleva transitando desde que era muy pequeño ya que con tan solo ocho años ya pronunció su primer discurso.

Actualmente cursa la carrera de Gobernanza, Ciencias Económicas y Sociales en Rabat y compatibiliza sus estudios con obligaciones institucionales al más alto nivel. Su presencia pública se ha ido incrementando con el paso de los años y ya se le ha visto en más de una ocasión en actos oficiales y ceremonias internacionales junto a mandatarios, jefes de Estado y monarcas como en el funeral del expresidente francés Jacques Chirac, que tuvo lugar en París en 2019, cuando el Príncipe contaba con 16 años. También es habitual que reciba junto a su padre a los monarcas europeos que visitan Marruecos en viaje de Estado o en los actos de su país como Laylat Al-Qadr, la Noche del Destino, una de las grandes fiestas musulmanas del Ramadán.

La intensificación de la agenda pública de Moulay Hassan ha ido inevitablemente ligada a los problemas de salud del rey Mohamed que le obligaron a reducir su actividad y ceder parte del protagonismo a sus hijos -no solo el heredero, también Lalla Khadija- y sus hermanas. Recordemos que el Monarca -que en 2018 se separó de Lalla Salma, según varias fuentes cercanas a la casa real alauí confirmaron a ¡HOLA!- padece una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), de ahí sus dificultades respiratorias al pronuncir sus discursos. Además, en 2020 fue operado con éxito en junio de 2020 de una arritmia cardiaca.

No obstante, su padre siempre dio mucha importancia al papel de su heredero, quien está llamado a convertirse en el decimonoveno soberano de la dinastía que reina en el país desde mediados del siglo XVIII. Tanto es así que con apenas ocho años Moulay Hassan ya pronunció su primer discurso en la academia militar de Kenitra y con once ya despachaba con Reyes, Jefes de Estado o presidentes de Gobierno. Una experiencia que ahora le servirá para afrontar con la máxima responsabilidad y naturalidad esta nueva etapa en la que se consolida su figura como futuro Rey. Cuando llegue el momento reinará bajo el nombre de Hassan III siguiendo a su abuelo Hassan II, al que no tuvo la suerte de conocer, ya que falleció en 1999.

Más allá de su faceta más institucional, el príncipe heredero vive con su madre y su hermana, de 17 años. Es un apasionado de los deportes, especialmente del fútbol y el baloncesto, aunque también practica natación, equitación y esquí. Además domina a la perfeccción cuatro idioma: árabe, francés, inglés y español.