María Pombo, radiante junto a su familia y con un exclusivo vestido drapeado en la boda de su hermana

Hoy es un día de lo más especial para la familia Pombo, ya que Marta se ha dado el 'sí, quiero' con Luis Zamalloa después de tres años juntos y una hija en común, Matilda, que es el ojito derecho de sus padres y precisamente hoy cumple un añito. Como era de esperar, la invitada más esperada era María Pombo, hermana de la novia, quien se ha mostrado de lo más emocionada por este enlace durante estos meses de preparativos. La influencer ha llegado muy sonriente a La Borda del Mentidero, enclave en el que se ha celebrado tanto la ceremonia civil como el festejo posterior, y lo ha hecho junto a su marido, Pablo Castellano, y sus dos hijos, Martín, de tres años, y Vega, de tres meses, quienes han lucido conjuntos a juego de la marca infantil Atelier de la Nonna.

Por su parte, la influencer y empresaria no ha decepcionado y nos ha enamorado por completo con su perfecto look de invitada otoñal, firmado por la misma casa que el de Marta. Ambas hermanas han apostado por Redondo Studio, la línea más exclusiva de la firma creada por Jorge Redondo, que está viviendo estos meses un gran auge y ha llegado a vestir, además de a numerosas influencers, a celebrities como María Valverde o Nieves Álvarez. En concreto, el look de María se trata de una pieza creada especialmente para ella en este día tan especial. Como nos ha explicado el propio diseñador, "querían algo muy trendy, con un largo semitransparente para darle la importancia al papel de hermana de novia pero estar en un dresscode de día".

¿El resultado? Un vestido realizado a medida en color verde salvia -mismo tono que el petito que lleva su hijo- que cuenta con escote palabra de honor y está confeccionado en un tul de seda drapeado, lo que potencia la de por sí esbelta figura de María. En el cuerpo del vestido aparecen dos lazadas del mismo tejido, también presente en la falda, transparente hasta el suelo, como podemos apreciar en el boceto que te mostramos en exclusiva desde ¡HOLA!

Ha completado con una delicada cadena de oro blanco y diamantes perteneciente a la casa de joyería Bárcena y choker de eslabones a juego, así como unos finísimos y pequeños pendientes que iluminaban su rostro sin restar protagonismo al resto del look. Para finalizar, se ha calzado unas minimalistas sandalias plateadas de tacón alto y finas tiras en el empeine.

En cuanto al look de belleza, obra de su amigo Jesús de Paula, ha apostado por uno de sus peinados preferidos para eventos especiales, dejando su cabello suelto, peinado liso y utrapulido con raya al medio pero "escondiendo" parte de la melena detrás de la oreja para evitar que se le meta el pelo en la cara y estar más cómoda. El maquillaje ha sido tan favorecedor como elegante y sutil, perfecto para una cita de día. Ha potenciado su bronceado con polvos en tono terracota y enmarcado su mirada con un delineado negro y sombra satinada.