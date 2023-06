Los originales vestidos de las hermanas Pombo inspirarán a las invitadas que buscan lo diferente

Doble celebración vivió ayer Marta Pombo, que reunió a su familia y a la de su pareja, el odontólogo Luis Zamalloa, en Madrid para festejar su pedida de mano y también el bautizo de su hija. Una ocasión especial que sus hermanas no quisieron perderse, y aunque Lucía aún no ha compartido imágenes de la velada, sí lo ha hecho María Pombo, dejándonos con el espectacular look de madrina que lució. Dos diseños diferentes de la misma firma española, que quizá puedan servirte de inspiración para tu próximo evento.

La mediana optaba por saltarse la tradición de vestir colores claros en un bautizo, apostando por un giro de estilo con este conjunto firmado por Inés Martín Alcalde (modelo Graciela, 452 euros), de falda recta con volante fruncido y blusa con cuello redondo de mangas abullonadas, que contaba además con una abertura a modo de escote en forma de V. Un diseño estampado en azul, blanco y rojo que combinaba con unas sandalias de plataforma oscuras de Figara.

De la misma diseñadora era el vestido de María Pombo, quien hce unos días revelaba lo mucho que le cuesta dar con opciones que se adapten a la recta final de su embarazo. Sin embargo, ayer pareció encontrar en esta silueta cut out su aliada perfecta (modelo Elena, 380 euros). Una pieza cómoda de lino con escote en forma de corazón adornado con un gran lazo, que se adaptaba muy bien a sus nuevas curvas.

La influencer volvió a incorporar uno de sus accesorios infalibles para crear un looks elegante de invitada. Agregó una capa en color berenjena anudada al cuello, una muy parecida a la que llevó el pasado octubre durante una boda en Pamplona. Completó el estilismo con las mismas sandalias por las que optaba su hermana Marta, un calzado con 12 centímetros de tacón con efecto metalizado.